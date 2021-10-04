Дэвид Джулиус работает в Калифорнийском университете Сан-Франциско, а Ардем Патапутян – в институте Скриппса в Ла-Хойя (США). Их открытие стало революционным – оно дало ответы на многие вопросы о возможностях тела человека.

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Что изучали лауреаты премии

Ученые изучали способности человека, которые давно воспринимаются как должное – нашу возможность чувствовать тепло, холод, боль или давление во время прикосновений.

Для того чтобы определить рецепторы, которые реагируют на тепло, Дэвид Джулиус использовал капсаицин — активный компонент перца чили. Ардем Патапутян использовал чувствительные к давлению клетки, чтобы открыть новый класс рецепторов, которые реагируют на механические раздражители в коже и внутренних органах.

Исследования начали проводить во второй половине 1990-ых годов. До этого момента наука не имела ответа на фундаментальный вопрос о восприятии человека: как температура и механические стимулы превращаются в электрические импульсы в нервной системе?

Наша способность чувствовать тепло, холод и прикосновение необходима для выживания и лежит в основе нашего взаимодействия с окружающим миром. В повседневной жизни мы воспринимаем эти ощущения как должное. Но как нарушаются нервные импульсы, чтобы можно было почувствовать температуру и давление? Этот вопрос решили лауреаты Нобелевской премии этого года,

– говорится в пресс-релизе комитета.

Благодаря работам Джулиса и Патапутяна стало значительно понятнее, как наши ощущения взаимодействуют с окружающей средой. Исследования этих двух ученых стали основой для активной научной деятельности в изучении нервной системы и ее реакции на тепло, холод и механические раздражители.

В прошлом году лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине стали Харви Олтер, Майкл Хаутон и Чарльз Райс за открытие вируса гепатита C.

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