Стали известны лауреаты Нобелевской премии по медицине в 2021 году

Лауреатами Нобелевской премии по физиологии и медицине в 2021 году стали Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян. Они открыли рецепторы, которые отвечают за температуру и прикосновения.

Дэвид Джулиус работает в Калифорнийском университете Сан-Франциско, а Ардем Патапутян – в институте Скриппса в Ла-Хойя (США). Их открытие стало революционным – оно дало ответы на многие вопросы о возможностях тела человека.

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Что изучали лауреаты премии

Ученые изучали способности человека, которые давно воспринимаются как должное – нашу возможность чувствовать тепло, холод, боль или давление во время прикосновений.

Для того чтобы определить рецепторы, которые реагируют на тепло, Дэвид Джулиус использовал капсаицин — активный компонент перца чили. Ардем Патапутян использовал чувствительные к давлению клетки, чтобы открыть новый класс рецепторов, которые реагируют на механические раздражители в коже и внутренних органах.

Исследования начали проводить во второй половине 1990-ых годов. До этого момента наука не имела ответа на фундаментальный вопрос о восприятии человека: как температура и механические стимулы превращаются в электрические импульсы в нервной системе?

Наша способность чувствовать тепло, холод и прикосновение необходима для выживания и лежит в основе нашего взаимодействия с окружающим миром. В повседневной жизни мы воспринимаем эти ощущения как должное. Но как нарушаются нервные импульсы, чтобы можно было почувствовать температуру и давление? Этот вопрос решили лауреаты Нобелевской премии этого года,

– говорится в пресс-релизе комитета.

Благодаря работам Джулиса и Патапутяна стало значительно понятнее, как наши ощущения взаимодействуют с окружающей средой. Исследования этих двух ученых стали основой для активной научной деятельности в изучении нервной системы и ее реакции на тепло, холод и механические раздражители.

Стоит знать: интересные факты

С 1901 по 2020 год Нобелевскую премию по физиологии и медицине вручали 111 раз.

Женщины становились лауреатками премии лишь 12 раз.

В 1923 году Фредерик Бантинг стал самым молодым лауреатом премии за открытие инсулина — ему было 32 года.

Самому старшему лауреату Фрэнсису Пейтону Раусу было 87 лет. В 1966 году он получил Нобелевскую премию за открытие онкогенных вирусов.

В 2020 году размер Нобелевских премий увеличили на 1 миллион крон и теперь он составляет 10 миллионов шведских крон (около 1 миллиона долларов) за каждую премию.

Из-за пандемии COVID-19 Нобелевскую премию в 2021 году будут вручать в странах, где находятся лауреаты, а не на церемонии в Стокгольме. Но в Норвежском нобелевском комитете не исключили, что лауреат Нобелевской премии мира сможет приехать в столицу Норвегии в декабре 2021 года.