Об этом глава Минздрава рассказал в рамках проекта "Интервью 24". По его словам, накануне главный государственный санврач Украины Игорь Кузин оценил технологии и перспективы дальнейшей разработки украинской вакцины против коронавируса во время официального визита во Львов.
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Мы выделили (9,5 миллиона гривен – 24 канал) только львовскому институту, который разрабатывает субъединичную вакцину на основе белка. Он выделяется после выращивания на определенных видах дрожжей,
– объясняет Виктор Ляшко.
Виктор Ляшко ожидает, что уже весной с линии сойдет первая украинская вакцина, произведенная в Украине / Фото Валентины Полищук, 24 канал
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Госслужащий говорит, что сейчас у Минздрава есть некоторые предложения. Министр предполагает, что вскоре "мы в коммуникации выйдем уже совместно с директором Института по дальнейшей разработке этой вакцины".
Вопросы разработки украинской вакцины у нас – на повестке дня. Мы ожидаем, что в середине весны с линии сойдет первая украинская вакцина, произведенная в Украине,
– резюмировал глава Министерства здравоохранения.
Глава Минздрава: "Мы в коммуникации выйдем уже совместно с директором Института по дальнейшей разработке этой вакцины" / Фото Валентины Полищук, 24 канал
Актуальная статистика вакцинации
- От начала вакцинальной кампании привито 15 712 650 жителей страны, из них получили первую дозу – 15 712 648 человек, две дозы – 15 175 097 людей;
- Бустерные прививки в целом в стране получили около 702 тысячи человек, то есть они продолжили защиту вакцины и действие "зеленого" сертификата;
- За последние сутки прививки против коронавируса получили почти 63 тысячи человек.
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