Стало известно, когда украинцы смогут прививаться вакциной собственного производства

Министр здравоохранения Виктор Ляшко ожидает, что уже в середине весны с линии сойдет первая украинская вакцина произведенная в Украине. Руководитель ведомства отмечает, что вопрос разработки украинской вакцины – на повестке дня.

Об этом глава Минздрава рассказал в рамках проекта "Интервью 24". По его словам, накануне главный государственный санврач Украины Игорь Кузин оценил технологии и перспективы дальнейшей разработки украинской вакцины против коронавируса во время официального визита во Львов.

Читайте также Ляшко рассказал, что нужно, чтобы в Украине отменили карантин

В сентябре 2020 года Институт биологии клетки НАН Украины во Львове получил грант в 9,5 миллиона гривен от Национального фонда исследований на разработку вакцины против COVID-19. Львовские ученые разработали COVID-препарат на дрожжах. Впоследствии его тестировали в Польше.В конце 2021 года руководитель Институтапосетовал в комментарии "Суспільному " , что разработка украинской вакцины против коронавируса затормозилась из-за отсутствия финансирования и интереса со стороны государства.

Мы выделили (9,5 миллиона гривен – 24 канал) только львовскому институту, который разрабатывает субъединичную вакцину на основе белка. Он выделяется после выращивания на определенных видах дрожжей,

– объясняет Виктор Ляшко.

Виктор Ляшко ожидает, что уже весной с линии сойдет первая украинская вакцина, произведенная в Украине / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Субъединичные вакцины – это препараты, которые содержат "обломки" бактерий и вирусов, а не целый микроорганизм.

Интересно знать Какой будет заболеваемость в начале марта: в НАН дали новый прогноз распространения COVID-19

Госслужащий говорит, что сейчас у Минздрава есть некоторые предложения. Министр предполагает, что вскоре "мы в коммуникации выйдем уже совместно с директором Института по дальнейшей разработке этой вакцины".

Вопросы разработки украинской вакцины у нас – на повестке дня. Мы ожидаем, что в середине весны с линии сойдет первая украинская вакцина, произведенная в Украине,

– резюмировал глава Министерства здравоохранения.

Глава Минздрава: "Мы в коммуникации выйдем уже совместно с директором Института по дальнейшей разработке этой вакцины" / Фото Валентины Полищук, 24 канал

Актуальная статистика вакцинации

От начала вакцинальной кампании привито 15 712 650 жителей страны, из них получили первую дозу – 15 712 648 человек, две дозы – 15 175 097 людей;

Бустерные прививки в целом в стране получили около 702 тысячи человек, то есть они продолжили защиту вакцины и действие "зеленого" сертификата;

За последние сутки прививки против коронавируса получили почти 63 тысячи человек.

В Польше тестируют украинскую вакцину: смотрите видео

Полный текст интервью с министром здравоохранения Виктором Ляшко читайте вскоре на сайте 24 канала.