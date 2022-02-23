Стало известно, когда украинцы смогут прививаться вакциной собственного производства
Министр здравоохранения Виктор Ляшко ожидает, что уже в середине весны с линии сойдет первая украинская вакцина произведенная в Украине. Руководитель ведомства отмечает, что вопрос разработки украинской вакцины – на повестке дня.
Об этом глава Минздрава рассказал в рамках проекта "Интервью 24". По его словам, накануне главный государственный санврач Украины Игорь Кузин оценил технологии и перспективы дальнейшей разработки украинской вакцины против коронавируса во время официального визита во Львов.
Читайте также Ляшко рассказал, что нужно, чтобы в Украине отменили карантинОбратите внимание! В сентябре 2020 года Институт биологии клетки НАН Украины во Львове получил грант в 9,5 миллиона гривен от Национального фонда исследований на разработку вакцины против COVID-19. Львовские ученые разработали COVID-препарат на дрожжах. Впоследствии его тестировали в Польше.
В конце 2021 года руководитель Института Андрей Сибирный посетовал в комментарии "Суспільному ", что разработка украинской вакцины против коронавируса затормозилась из-за отсутствия финансирования и интереса со стороны государства.
Мы выделили (9,5 миллиона гривен – 24 канал) только львовскому институту, который разрабатывает субъединичную вакцину на основе белка. Он выделяется после выращивания на определенных видах дрожжей,
– объясняет Виктор Ляшко.
Виктор Ляшко ожидает, что уже весной с линии сойдет первая украинская вакцина, произведенная в Украине / Фото Валентины Полищук, 24 каналОбратите внимание! Субъединичные вакцины – это препараты, которые содержат "обломки" бактерий и вирусов, а не целый микроорганизм.
Интересно знать Какой будет заболеваемость в начале марта: в НАН дали новый прогноз распространения COVID-19
Госслужащий говорит, что сейчас у Минздрава есть некоторые предложения. Министр предполагает, что вскоре "мы в коммуникации выйдем уже совместно с директором Института по дальнейшей разработке этой вакцины".
Вопросы разработки украинской вакцины у нас – на повестке дня. Мы ожидаем, что в середине весны с линии сойдет первая украинская вакцина, произведенная в Украине,
– резюмировал глава Министерства здравоохранения.
Глава Минздрава: "Мы в коммуникации выйдем уже совместно с директором Института по дальнейшей разработке этой вакцины" / Фото Валентины Полищук, 24 каналПолный текст интервью с министром здравоохранения Виктором Ляшко читайте вскоре на сайте 24 канала.
Актуальная статистика вакцинации
- От начала вакцинальной кампании привито 15 712 650 жителей страны, из них получили первую дозу – 15 712 648 человек, две дозы – 15 175 097 людей;
- Бустерные прививки в целом в стране получили около 702 тысячи человек, то есть они продолжили защиту вакцины и действие "зеленого" сертификата;
- За последние сутки прививки против коронавируса получили почти 63 тысячи человек.
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