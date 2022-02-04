Оказалось, что SARS-CoV-2 изменяет генетическую активность клеток обонятельного нерва, вызывая характерные симптомы. У некоторых пациентов они продолжаются месяцами.

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Ученые Нью-Йоркского и Колумбийского университета первыми объяснили молекулярный механизм потери обоняния при COVID-19. Новая работа также объясняет возможные причины неврологических симптомов длинного наковида – "тумана" в голове, головных болей и расстройств настроения.

Почему исчезает обоняние при коронавирусе

В большинстве случаев потеря обоняния (и нарушения восприятия запахов) длится всего несколько недель. Однако примерно у 12% переболевших эта проблема сохраняется в течение нескольких месяцев.

Эксперименты ученые проводили на моделях золотистых хомяков, а также на образцах тканей дыхательных путей умерших от COVID-19 пациентов.

Они показали, что SARS-CoV-2 косвенно снижает действие обонятельных рецепторов на поверхности нервных клеток в дыхательных путях, идентифицирующих связанные с запахами молекулы.

Что это значит Присутствие SARS-CoV-2 рядом с нейронами обонятельного эпителия вызвало вторжение иммунных клеток – микроглии и Т-клеток, которые нацелены на атаку на патоген, выделяя цитокины. В свою очередь эти белки изменяют генетическую активность клеток обонятельного нерва, хотя SARS-CoV-2 не может их заразить, объяснили авторы.

Другая гипотеза

В другом исследовании этой же команды представили гипотезу о том, что обонятельные нейроны взаимодействуют с чувствительными областями мозга. А реакции иммунных клеток в продолжающих дыхательных путях могут повлиять на эмоции и мышление. Эта теория объясняет возможные причины неврологических симптомов "длинного коронавируса" – длительных последствий инфекции.

Понимание того, что обоняние зависит от хрупких геномных взаимодействий, имеет важные последствия. Например, это может обеспечить ранние сигналы о повреждении тканей головного мозга вирусом, а также предложить новые стратегии лечения.

– подытожили исследователи.

Ранее учёные опубликовали результаты неэтичного эксперимента, где сознательно инфицировали людей коронавирусом. У некоторых добровольцев обоняние не возвращалось в течение 9 месяцев.