Впервые у него диагностировали COVID-19 еще в 2020 году. Теперь житель Турции Музаффер Каясан может быть рекордсменом по продолжительности периода инфицирования среди всех пациентов с коронавирусом в стране.
К слову Как долго те, кто переболел COVID-19, продолжают распространять вирус
Всего за 14 месяцев у 56-летнего мужчины был положительный результат на коронавирус целых 78 раз. Пока что вирус до сих пор продолжает оставаться активным в его организме.
Пока человек ищет выход из своей ситуации, которая поместила его на карантин более чем на год.
14 месяцев "заключения"
Сначала мужчину госпитализировали с тяжелым коронавирусом в ноябре 2020 года. Однако уже вскоре выписали, поскольку его болезнь стала менее тяжелой.
Он вернулся домой, ожидая полного выздоровления в условиях самоизоляции. Уже через две недели должен был сдать ПЦР-тест – если результат отрицательный, он может и дальше жить привычной жизнью.
Однако все 78 тестов, которые сделал мужчина, показали, что у него по-прежнему положительный результат на COVID-19,
– говорится в сообщении.
Всего Музаффер провел 9 месяцев в больнице и еще 5 дома на самоизоляции.
Почему так долго
Известно, что Каясан болен лейкемией. Это и может быть причиной такого длительного заболевания коронавирусом. Поэтому тесты дают положительный результат из-за его слабой иммунной системы.
Мужчина даже обратился к властям с просьбой найти решение его ситуации, из-за которой он вынужден проводить время дома в одиночестве и может видеть своих детей и внуков только через окно.
У меня нет никаких проблем, кроме того, что я не могу коснуться своих близких. Это очень трудно. Я даже не могу сделать прививку из-за своего состояния,
– сказал он.
Сейчас мужчина выживает на лекарствах, которые ему прописали, чтобы поддержать иммунную систему. Однако COVID-19 положил конец общественной жизни Каясану как долго это продлится – медикам неизвестно.
Житель Стамбула уже 14 месяцев находится на карантине / Фото
Случаи, когда коронавирус присутствовал в организме слишком долго
- Недавние данные ученых из Сан Пауло показали, что женщина болела коронавирусом 232 дня. Однако перед COVID-19 она прошла агрессивное лечение от рака.
- Ранее в Великобритании сообщали о пациенте с ослабленным иммунитетом и аутоиммунным заболеванием, у которого коронавирус продолжал размножаться в течение 143 дней.
- В Бразилии также известно о мужчине, у которого был положительный результат в течение 218 дней.
- Еще больше клинических случаев описывают, что вирус присутствовал в организме 1 – 3 месяца.