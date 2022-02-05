В Стамбуле мужчина уже более года находится на карантине: сдал 78 положительных тестов

Мужчина в Турции уже 14 месяцев отбывает самоизоляцию. Все из-за его многочисленных положительных тестов на коронавирус.

Впервые у него диагностировали COVID-19 еще в 2020 году. Теперь житель Турции Музаффер Каясан может быть рекордсменом по продолжительности периода инфицирования среди всех пациентов с коронавирусом в стране.

К слову Как долго те, кто переболел COVID-19, продолжают распространять вирус

Всего за 14 месяцев у 56-летнего мужчины был положительный результат на коронавирус целых 78 раз. Пока что вирус до сих пор продолжает оставаться активным в его организме.

Пока человек ищет выход из своей ситуации, которая поместила его на карантин более чем на год.

14 месяцев "заключения"

Сначала мужчину госпитализировали с тяжелым коронавирусом в ноябре 2020 года. Однако уже вскоре выписали, поскольку его болезнь стала менее тяжелой.

Он вернулся домой, ожидая полного выздоровления в условиях самоизоляции. Уже через две недели должен был сдать ПЦР-тест – если результат отрицательный, он может и дальше жить привычной жизнью.

Однако все 78 тестов, которые сделал мужчина, показали, что у него по-прежнему положительный результат на COVID-19,

– говорится в сообщении.

Всего Музаффер провел 9 месяцев в больнице и еще 5 дома на самоизоляции.

Почему так долго

Известно, что Каясан болен лейкемией. Это и может быть причиной такого длительного заболевания коронавирусом. Поэтому тесты дают положительный результат из-за его слабой иммунной системы.

Примерно в 8% тех, кто переболел COVID-19, вирус продолжает оставаться активным в организме еще примерно 2 месяца после болезни, а в исключительных случаях – до 7 месяцев. В среднем вирус остается в теле человека примерно месяц.

Мужчина даже обратился к властям с просьбой найти решение его ситуации, из-за которой он вынужден проводить время дома в одиночестве и может видеть своих детей и внуков только через окно.

У меня нет никаких проблем, кроме того, что я не могу коснуться своих близких. Это очень трудно. Я даже не могу сделать прививку из-за своего состояния,

– сказал он.

Сейчас мужчина выживает на лекарствах, которые ему прописали, чтобы поддержать иммунную систему. Однако COVID-19 положил конец общественной жизни Каясану как долго это продлится – медикам неизвестно.

Житель Стамбула уже 14 месяцев находится на карантине / Фото

Случаи, когда коронавирус присутствовал в организме слишком долго