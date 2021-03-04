В Івано-Франківську у 2 пацієнтів підтвердили "британський" штам коронавірусу. Наразі стан хворих є близьким до важкого.

Головний санітарний лікар Івано-Франківської області Руслан Савчук розповів, що фахівці Інституту інфекційних захворювань та епідеміології імені Громашевського підтвердили, що виявлений у 2 пацієнтів вірус є схожим до "британського" штаму. Як він зазначив, за кордоном хворі не були.

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Савчук заявив, що пацієнти могли контактувати з людьми, які приїжджали на Прикарпаття у відпочинковий період. Як він розповів, наразі в області ще очікують підтвердження інформації про наявніть "британського" штаму від Інституту мікробіології і вірусології.

Ми відібрали 48 зразків буквально тиждень назад у тих пацієнтів, які зараз лежать в лікувальних закладах області, де є складана епідеміологічна ситуація,

– наголосив головний санлікар області.

Особливості "британського" штаму

Савчук заявив, що для "британського" штаму коронавірусу є характерним тривалий період перебування у лікувальному закладі. Водночас симптоми хвороби теж є дещо іншими.

"Якщо раніше ми спостерігали 9 – 10 днів лікування, то з таким вірусом, якщо ми зрозуміємо, що це він циркулює, пацієнти перебувають 19 – 20 днів у медзакладах", – заявив Савчук.

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Головний санлікар Прикарпаття зазначив, що вакцина, яку завезли в Україну, допомагає як при "британському", так і при інших штамах коронавірусу, які циркулювали протягом всього періоду пандемії.

Зважаючи на це, він закликав українців зробити щеплення проти COVID-19, адже це допоможе створити стійкий імунітет до вірусу.

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Що цьому передувало

В Україні зафіксували 2 випадки "британського" штаму COVID-19. Зокрема, їх виявили у жителів Івано-Франківська.

Прицівники Інституту епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського підтвердили цю інформацію.

Водночас в Інституті зауважили, що дані про виявлення нового різновиду вірусу передали до Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Наразі хворі на "британський" штам коронавірусу перебувають під наглядом медиків.



Що слід знати про "британський" штам коронавірусу / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу