Вакцину от коронавируса получили уже все области Украины. Больше всего – более 42 тысяч получили Киев и Львовская область.

Сегодня, 25 февраля, и Харьковщина присоединилась к тем областям Украины, где начали вакцинировать от COVID-19. Подробнее о начале прививок рассказала в эфире корреспондент Анна Черненко.

Важно Вакцинация от COVID-19 уменьшает риск госпитализации более чем на 80%

По ее словам, регион получил 30 тысяч 400 доз препарата. В первый день вакцинации должны были привить только 20 медиков.

Кто стал первым вакцинированным

Первой вакцинированной стала врач Дилара Гарбуз, которая работает в областной инфекционной больнице для взрослых. Она возглавляет отделение, где спасают пациентов, нуждающихся в кислородной поддержке.

Женщина не болела коронавирусом и поддерживает процесс вакцинации в Украине. Сразу после прививки она пообщалась с журналистами.

Я сразу согласилась. Считаю, что вакцина нужна. Я не болела COVID-19, но поскольку я работаю с больными, то хочу защитить и себя, и свою семью,

– рассказала инфекционист.

Никаких нареканий после прививки у врача не было. Сейчас только 30 ее коллег согласились вакцинироваться этим видом препарата. Среди них – и директор медучреждения. Примерно полгода назад он переболел коронавирусом, но все равно решил, что вакцинироваться надо.

Начало вакцинации на Харьковщине: смотрите видео

Медики ожидают другой препарат

Большинство медиков готовы вакцинироваться другим видом вакцины. Вакцинация не только бесплатная, но и добровольная. В то же время можно выбрать любой препарат из тех, которые прибудут в Украину.

Процесс вакцинации рассчитан на так называемые 4 волны. Если те, кто должны вакцинироваться во время первой волны, ожидают другой препарат, они будут прививаться в другие волны, если будет хватать вакцины,

– отметил исполняющий обязанности директора департамента здравоохранения Харьковской обладминистрации Геннадий Бондарчук.

В районах области процесс вакцинации начнется с понедельника, 1 марта. Партии вакцины, которая прибыла на Харьковщину, хватит на 15 тысяч 200 человек.