В Украине начали применять китайскую вакцину CoronaVac для борьбы с COVID-19. В Черниговской и Харьковской областях уже получили первые дозы этого препарата.

Глава Черниговской ОГА Анна Коваленко рассказала, что в область доставили 3 440 доз вакцины. Сейчас в регионе работают 2 мобильные группы, которые проводят прививки.

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Вакцинация на Черниговщине

По словам Коваленко, в первую очередь вакцину CoronaVac распределяют среди маломобильных групп. Также будут вакцинировать учителей, участвующих в проведении ВНО.

Глава Черниговской ОГА заявила, что сейчас этим препаратом уже вакцинировали 5 человек. Как она отметила, все они имеют хорошее самочувствие.

На самом деле мало групп подготовлены работать именно с этой вакциной. Мы это количество увеличиваем. Надеюсь, что в ближайшее время все будет в соответствии с планами и графиками,

– отметила она.

Коваленко также рассказала, что в регионе есть много людей, которые хотят получить прививку.

Какова ситуация в больницах

По словам Коваленко, на Черниговщине значительное количество больных коронавирусом нуждаются в госпитализации. Из-за этого в регионе планируют увеличивать количество мест в больницах.

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Глава Черниговской ОГА также рассказала, что сейчас в области есть 2 280 коек для больных COVID-19. Она добавила, что 81% из них обеспечены кислородом.

Вакцинация от COVID-19 в Харьковской области

В Харьковской области также уже получили вакцину CoronaVac. В частности, туда доставили 8 520 доз. Однако еще неизвестно, когда именно там начнут вакцинировать людей китайским препаратом.

По словам экспертов, препарат CoronaVac несколько отличается от Covishield. Во-первых, вторую дозу препарата нужно вводить уже через 28 дней, а не через 3 месяца. Во-вторых, CoronaVac имеет значительно больший срок хранения – 24 месяца, тогда как Covishield только полгода.

Кого будут вакцинировать в первую очередь

Заместитель главы Харьковской ОГА Михаил Черняк отметил, что в области, как и на Черниговщине, прививки препаратом CoronaVac в первую очередь получат люди, которые привлечены к проведению ВНО, маломобильные группы и их опекуны.

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Вакцинировать людей на Харьковщине будут 17 мобильных бригад.

Вакцинация на Черниговщине и Харьковщине: смотрите видео

Вакцина CoronaVac: что известно