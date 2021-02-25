Проект украинских стартаперов Virobnik.ua позволяет украинцам самим увидеть из чего сделаны продукты питания. Серед учасников – профессиональные журналисты, эксперты в области защиты прав потребителей и активисты.

Как сообщает в своем материале издание MC.today: "Если покупатель интересуется качеством какого-то товара, то может зайти на сайт проекта и посмотреть короткое видео, в котором команда Virobnik.ua расскажет всю правду о производстве".

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Каждый может увидеть, как и из чего делают продукт, а затем купить его без страха за свое здоровье. За короткое время к проекту присоединились украинские и международные бренды, среди них – корпорации Danone, "Биосфера", "СтудиоПак" и другие.

5 главных вопросов видеоролика

Как сообщается в материале, правила проекта одни для всех – исключений не бывает, видеоролик отвечает на 5 главных вопросов:

Кто делает продукт? Где его производят? Какое сырье используют? В каких условиях хранят продукт? Как проверяют его качество?

Кроме того, всем товарам, которые прошли проверку, Virobnik.ua предлагает нанести на упаковку QR-код с быстрой ссылкой на видео. Хотя большим компаниям сложно менять дизайн, они на это идут. Например, это сделал Danone на одном из своих популярных йогуртов

Цель проекта

Как сообщают авторы проекта, их миссия:

повысить уровень знаний украинцев о продуктах;

достичь доверия между брендами и покупателями;

исключить фальсифицированную продукцию из продаж;

избавить от стресса при совершении покупок.

"Сначала рестораны открыли свои кухни – и это стало правилом хорошего тона. Теперь двери должны открыть производства. Прозрачность стала мировым трендом. Многие украинские и международные бренды уже понимают, что доверие покупателей – это их преимущество", – рассказал вдохновитель проекта, победитель конкурса ООН и ЕС на создание лучшего журналистского материала по тематике – защита прав потребителей Виталий Ермак.