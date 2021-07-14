Соучредитель компании и исследователь в Университете Дюка Сайлинг Шен отмечает, что больные раком чем-то похожи на подопытных кроликов, ведь им приходится испытывать различные лекарства. И если одни не сработали, больные принимают другие.

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Он добавляет, что даже с развитием геномики современная система прогнозирования того, сработают лекарства для пациента или нет, остается в основном неэффективной.

Проблема в том, что проверить эффективность лекарств возможно лишь после того, как ты дашь их пациенту,

– объясняет Шен.

Поэтому стартап из Северной Каролины решил найти способ назначать эффективное лечение для каждого онкобольного без необходимости превращать их в подопытных кроликов.

Потерял дядю из-за рака

Шен – электроинженер и вовсе не планировал заниматься исследованием рака. Когда он рос в Китае, его мама хотела, чтобы он стал врачом. Однако будущий исследователь был категорически против из-за смерти дяди от рака.

Я хотел быть как можно дальше от медицины. Было невмоготу смотреть, как он живет с этой болезнью,

– рассказывает Шен.

Его мнение изменилось, когда через несколько лет он прочитал об исследованиях с органоидами. Мужчина решил проверить, можно ли эту технологию применить к раку.



Соучредитель компании Xiling Сайлинг Шен / Фото forbes

О технологии органоидов

Органоиды – это миниатюрные версии опухолей, которые выращивают в лаборатории с применением образца генетического материала из биопсии пациента.

Клетки биопсии делят на более мелкие частицы и помещают в 10 000 крошечных гелевых капель.

Этот гель похож на матрицу, окружающую раковые ткани в теле человека.

На таких органоидах проверяют комбинации лекарств, чтобы найти наиболее эффективное сочетание.

Это позволяет нам выращивать много-много копий опухолей, чтобы проверять на них действие различных лекарств дешевле и быстрее,

– объясняет Шен.

Стартап, инвестиции и предстоящие испытания

Шен совместно с изобретателем технологии органоидов Гансом Клеверсом и врачом-онкологом Дэвидом Хсу основали Xiling. Новый метод уже используется в текущих клинических испытаниях лечения колоректального рака и рака груди.

Согласно данным компании, благодаря этой технологии можно будет предсказать лучшую комбинацию лекарств для конкретного пациента в течение 10 дней. В течение следующих лет компания планирует подать заявку в Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами на одобрение их технологического решения.

Кроме того, в компании заявили о получении 70 миллионов долларов инвестиционных средств от фирмы Mubadala Capital. По словам Шена, новые инвестиции пойдут на клинические испытания и на проведение исследований с фармацевтическими компаниями для развития и тестирования лекарств.