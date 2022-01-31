Кампания предназначена для детей, которые пропустили или вообще не привились от полиомиелита. Напомним, что вакцина предусмотрена Национальным календарем профилактических прививок.

Обратите внимание Календарь прививок от Минздрава: когда вакцинироваться детям и взрослым

Полиомиелит опасен тем, что может вызвать неизлечимый паралич у невакцинированного или не полностью вакцинированного ребенка. Именно поэтому медики призывают родителей защити своих детей, сделав им прививку против этой болезни.

Когда начнется вакцинация

Первый этап кампании стартует по всей Украине с 1 февраля 2022 года и продлится 3 недели. Он сможет уберечь детей от неизлечимого паралича, если те подхватят полиовирус.

Кому нужно вакцинироваться

Прививаться нужно детям от 6 месяцев до 6 лет, которые пропустили 1 или более доз прививки. Перед этим родители должны проконсультироваться с педиатром или семейным врачом.

Календарь необходимых прививок / Инфографика 24 канала

Чем будут прививать

На первом этапе детей будут вакцинировать инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ) французского производства в монодозных или многодозных флаконах. В ней есть неживые вирусы полио всех 3 типов. Для проведения этого этапа – государство закупило более 400 тысяч доз.

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Вакцина ИПВ делает невозможным развитие клинических проявлений инфекции в случае проникновения полиовируса в центральную нервную систему, защищая от паралича. Ее вводят внутримышечно в переднюю поверхность бедра или в дельтовидную мышцу руки.

Как получить вакцину

Сначала ознакомьтесь с Национальным календарем профилактических прививок. Потом просмотрите данные прививок, которые внесены в медицинскую карточку вашего ребенка. Проверьте, получил ли он все прививки в соответствии с возрастом. Если заметили, что какой-то не хватает, обратитесь к семейному врачу или педиатру.

Важно. Прививки от полиомиелита внесены в перечень обязательных гарантированных государством. Их можно получить бесплатно у семейного врача или педиатра, если они работают в заведении, которое имеет договор с Национальной службой здравоохранения Украины.

Что делать, если не вакцинировались вовремя

В случае пропуска какой-то из доз – не нужно снова начинать серию вакцинации. Надо всего лишь вколоть дозы, которых не хватает.

Куда обращаться, если говорят, что вакцины нет

В случае, когда вам отказывают в прививке или говорят, что нет вакцины, немедленно обратитесь к руководителю медицинского учреждения. Если результата не будет – в управление здравоохранения области. В то же время ознакомиться с данными о наличии вакцин можно на сайте Центра общественного здоровья.

Что такое полиомиелит Это инфекционное заболевание, которое является опасным для жизни. Его вызывают полиовирусы, проникающие в организм (обычно через немытые руки, иногда через зараженную воду и пищу). Особенно уязвимы к нему дети до 6 лет. По большей части, эта болезнь протекает незаметно, однако человек продолжает распространять вирус и заражать других. В 1 из 200 случаев он вызывает неизлечимый паралич. По статистике, 5 – 10% из тех, кого парализовало из-за полиомиелита, умирают вследствие поражения параличом дыхательных мышц. Лекарств против полиомиелита не существует. Единственной и безальтернативной защитой является вакцинация.

Вспышка полиомиелита в Украине

В конце января этого года на Закарпатье у малыша обнаружили полиомиелит. У ребенка зафиксировали ослабление двигательной активности мышц ног. Маленький пациент не был привит против полиомиелита, поскольку семья решила отказаться от вакцинации.

В начале ноября 2021 года в этой же области обнаружили полиомиелит у 5 детей. Одного из них парализовало. Отмечается, что все они не имели плановых прививок от этого вируса.

У 1,5 летнего ребенка из Ровенской области подтвердили полиомиелит – в начале сентября он попал в больницу с параличом нижних конечностей. Отмечается, что из-за религиозных убеждений родители сознательно отказались от обязательной прививки.

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