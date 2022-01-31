Стартует кампания по вакцинации детей против полиомиелита: что должны знать родители

С 1 февраля начинается кампания Минздрава по вакцинации детей от неизлечимого вируса – полиомиелита. С осени 2021 года этот недуг начали фиксировать у детей Ровненской и Закарпатской области – все они не имели прививок.

Кампания предназначена для детей, которые пропустили или вообще не привились от полиомиелита. Напомним, что вакцина предусмотрена Национальным календарем профилактических прививок.

Обратите внимание Календарь прививок от Минздрава: когда вакцинироваться детям и взрослым

Полиомиелит опасен тем, что может вызвать неизлечимый паралич у невакцинированного или не полностью вакцинированного ребенка. Именно поэтому медики призывают родителей защити своих детей, сделав им прививку против этой болезни.

Когда начнется вакцинация

Первый этап кампании стартует по всей Украине с 1 февраля 2022 года и продлится 3 недели. Он сможет уберечь детей от неизлечимого паралича, если те подхватят полиовирус.

Кому нужно вакцинироваться

Прививаться нужно детям от 6 месяцев до 6 лет, которые пропустили 1 или более доз прививки. Перед этим родители должны проконсультироваться с педиатром или семейным врачом.

Календарь необходимых прививок / Инфографика 24 канала

Чем будут прививать

На первом этапе детей будут вакцинировать инактивированной полиомиелитной вакциной (ИПВ) французского производства в монодозных или многодозных флаконах. В ней есть неживые вирусы полио всех 3 типов. Для проведения этого этапа – государство закупило более 400 тысяч доз.

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Вакцина ИПВ делает невозможным развитие клинических проявлений инфекции в случае проникновения полиовируса в центральную нервную систему, защищая от паралича. Ее вводят внутримышечно в переднюю поверхность бедра или в дельтовидную мышцу руки.

Как получить вакцину

Сначала ознакомьтесь с Национальным календарем профилактических прививок. Потом просмотрите данные прививок, которые внесены в медицинскую карточку вашего ребенка. Проверьте, получил ли он все прививки в соответствии с возрастом. Если заметили, что какой-то не хватает, обратитесь к семейному врачу или педиатру.

Что делать, если не вакцинировались вовремя

Прививки от полиомиелита внесены в перечень обязательных гарантированных государством. Их можно получить бесплатно у семейного врача или педиатра, если они работают в заведении, которое имеет договор с Национальной службой здравоохранения Украины.

В случае пропуска какой-то из доз – не нужно снова начинать серию вакцинации. Надо всего лишь вколоть дозы, которых не хватает.

Куда обращаться, если говорят, что вакцины нет

В случае, когда вам отказывают в прививке или говорят, что нет вакцины, немедленно обратитесь к руководителю медицинского учреждения. Если результата не будет – в управление здравоохранения области. В то же время ознакомиться с данными о наличии вакцин можно на сайте Центра общественного здоровья.

Что такое полиомиелит Это инфекционное заболевание, которое является опасным для жизни. Его вызывают полиовирусы, проникающие в организм (обычно через немытые руки, иногда через зараженную воду и пищу). Особенно уязвимы к нему дети до 6 лет. По большей части, эта болезнь протекает незаметно, однако человек продолжает распространять вирус и заражать других. В 1 из 200 случаев он вызывает неизлечимый паралич. По статистике, 5 – 10% из тех, кого парализовало из-за полиомиелита, умирают вследствие поражения параличом дыхательных мышц. Лекарств против полиомиелита не существует. Единственной и безальтернативной защитой является вакцинация.

Вспышка полиомиелита в Украине

В конце января этого года на Закарпатье у малыша обнаружили полиомиелит. У ребенка зафиксировали ослабление двигательной активности мышц ног. Маленький пациент не был привит против полиомиелита, поскольку семья решила отказаться от вакцинации.

В начале ноября 2021 года в этой же области обнаружили полиомиелит у 5 детей. Одного из них парализовало. Отмечается, что все они не имели плановых прививок от этого вируса.

У 1,5 летнего ребенка из Ровенской области подтвердили полиомиелит – в начале сентября он попал в больницу с параличом нижних конечностей. Отмечается, что из-за религиозных убеждений родители сознательно отказались от обязательной прививки.

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