Ученые показали копию его записи, датированную апрелем 1764 года. Сторер написал молитву через несколько недель после того, как договорился о прививках для своих детей.

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Также преподобный хвалит открытие средств, использованных в конце 18 века для лечения болезни.

Благословенно твое имя за любые открытия, которые были сделаны для смягчения остроты смуты. Даруй свое благословение на использованные средства,

– писал он.

Три недели спустя Сторер поблагодарил Бога "за его великую милость ко мне в исцелении моих дорогих детей и других членов моей семьи от оспы".



Записи Бенезера Сторера / Фото MedicalXpress



Записи Бенезера Сторера / Фото MedicalXpress

Исследователи, которые обнародовали записи Сторера, удивились тому, как человечество мало изменилось с тех времен.

Что известно о вспышке оспы в Бостоне

В апреле 1721 года английский корабль HMS Seahorse привез оспу в Бостон и болезнь скосила с ног пол города. Тогда население Бостона составило 11 тысяч. 850 инфицированных умерли.

Предыдущие вспышки, также завезенные из Европы, истребляли коренных американцев в 1600-х годах. И теперь найденные записи помогают понять, как колонисты пытались бороться с пандемией.

Исследователи вспоминают такие ключевые моменты истории:

Первая в мире правильная вакцинация от оспы произошла в 1796 году, когда английский сельский врач Эдвард Дженнер сделал прививку от оспы 8-летнему мальчику.

До этого врачи использовали так называемые вариоляции – вводили следы вируса оспы в кожу. Разновидности такой процедуры практиковались в Азии с древних времен.

Зато Дженнер начал использовать менее смертоносный штамм вируса, который поражает коров. И это было огромным научным достижением.

Преподобный Коттон Мезер, один из самых влиятельных министров того времени, активно продвигал вакцинацию. Но многие колонисты негативно относились к прививкам, а в ноябре 1721 года кто-то даже бросил в окно министра взрывное устройство. К счастью, оно не взорвалось. Но к нему была прикреплена записка: "Коттон Мазер, ты собака, черт тебя побери, я сделаю тебе прививки от оспы!".

Историки подчеркнули, что параллели, которые можно привести с пандемией коронавируса COVID-19 "просто невероятные".

Прежде чем люди искоренили оспу, болезнь убила миллионы людей по всему миру. Центры США по контролю и профилактике заболеваний говорят, что последняя естественная вспышка оспы в США произошла в 1949 году. А в 1980 году ВОЗ объявили об искоренении болезни.