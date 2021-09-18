Как стать счастливым: 2 простых шага

Ученые обнаружили, что питание и занятия спортом связаны с ощущением счастья. Да, на уровень счастья влияет количество потребляемых фруктов и овощей, а также регулярная физическая активность.

Работа ученых Кентского университета впервые раскрывает причинно-следственную связь между образом жизни и удовлетворенностью от нее. В исследовании приняли участие более 14 тысяч человек.

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Согласно результатам, здоровое питание и уровень физической активности сказываются на ощущении счастья. И неудивительно, поскольку они влияют на множество наших состояний, в частности на настроение, самооценку и состояние здоровья.

Ученые заметили интересное различие между мужчинами и женщинами

Интересно, что женщины и мужчины достигают этих целей по-своему. В частности участницы исследования преимущественно потребляли больше фруктов и овощей, а участники – больше тренировались.

Исследователи заметили, что на благосостояние участников влияла не способность людей потакать своим желаниям, а наоборот – самоконтроль, который сильно влиял на решение.

Если образ жизни делает нас не только более здоровыми, но и более счастливыми, то это очевидная беспроигрышная ситуация,

– сказала соавтор исследования Аделина Гшвандтнер.

Ученые считают, что полученные результаты могут иметь важные последствия для общества и системы здравоохранения.

согласно рекомендациям ВОЗ, 150 – 300 часов физической активности умеренной интенсивности в неделю или в два раза меньше интенсивных нагрузок за такой же период снижают риски возникновения онкологических заболеваний.