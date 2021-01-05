Коронавирус в оккупированном Крыму: за сутки зарегистрировано 15 смертей
В оккупированном Крыму по состоянию на утро 5 января зарегистрировано 203 новых случая инфицирования коронавируса. В то же время за последние сутки в результате болезни на полуострове умерли 7 пациентов.
В Севастополе за сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 88 человек, также зарестровано 8 смертей. Об этом сообщает "Крым.Реалии".
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Что известно о коронавирусе в Крыму
Как отмечает издание со ссылкой на пресс-служба российского Минздрава, за минувшие сутки в Крыму умерли 7 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии, по данным ведомства, на полуострове умерли 547 человек.
Амбулаторное лечение проходят 3531 человек, стационарное – 3024, изолированно в обсерваторах – 3. Всего выявлено 26 477 ковид-положительных. Выписано по выздоровлению – 20791,
– говорится в сообщении.
Коронавирус в Севастополе
- В российском правительстве Севастополя сообщили о 88 новых случаях инфицирования COVID-19 за сутки, в то время выздоровели 64 человека.
- Кроме того, от коронавируса умерли 8 человек в возрасте от 45 до 89 лет. Отмечается, что во всех случаях течение болезни было осложнено тяжелыми хроническими заболеваниями.
- На стационарном лечении находится 175 человек с подтвержденным COVID-19. В отделениях для лечения легких форм – 207 человек, на амбулаторном лечении – 596.
- Всего с начала пандемии в Севастополе коронавирусом заболели 7194 человека. Из них выздоровели 6635 человек, умерло – 253.
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