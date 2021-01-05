В оккупированном Крыму по состоянию на утро 5 января зарегистрировано 203 новых случая инфицирования коронавируса. В то же время за последние сутки в результате болезни на полуострове умерли 7 пациентов.

В Севастополе за сутки коронавирусную болезнь обнаружили у 88 человек, также зарестровано 8 смертей. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

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Что известно о коронавирусе в Крыму

Как отмечает издание со ссылкой на пресс-служба российского Минздрава, за минувшие сутки в Крыму умерли 7 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии, по данным ведомства, на полуострове умерли 547 человек.

Амбулаторное лечение проходят 3531 человек, стационарное – 3024, изолированно в обсерваторах – 3. Всего выявлено 26 477 ковид-положительных. Выписано по выздоровлению – 20791,

– говорится в сообщении.

Коронавирус в Севастополе

В российском правительстве Севастополя сообщили о 88 новых случаях инфицирования COVID-19 за сутки, в то время выздоровели 64 человека.

Кроме того, от коронавируса умерли 8 человек в возрасте от 45 до 89 лет. Отмечается, что во всех случаях течение болезни было осложнено тяжелыми хроническими заболеваниями.

На стационарном лечении находится 175 человек с подтвержденным COVID-19. В отделениях для лечения легких форм – 207 человек, на амбулаторном лечении – 596.

Всего с начала пандемии в Севастополе коронавирусом заболели 7194 человека. Из них выздоровели 6635 человек, умерло – 253.

Обратите внимание! Данные российских властей Крыма и Севастополя по заболеваемости коронавирусом не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками. По утверждению правозащитников, эта статистика существенно занижена и не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.