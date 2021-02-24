По состоянию на 24 февраля в России зарегистрировали 4 200 902 больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 11 749 случаев инфицирования.

Отметим, что российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь страна учитывает оккупированный украинский Крым.

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Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+1417), Петербурге (+909), Подмосковье (+695), а также в Нижегородской области (+397).

За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерла 383 человек. Общее количество летальных случаев в стране выросла до 84 430.

За этот период выписаны 12 218 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 3 751 562 граждан.

По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России провели более 109,8 миллиона тестов на коронавирус. Сейчас в России болеет 364 910 граждан.

Коронавирус в России: что известно