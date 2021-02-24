Коронавирус в России: умерли почти 85 тысяч человек
По состоянию на 24 февраля в России зарегистрировали 4 200 902 больных коронавирусом. За минувшие сутки обнаружили 11 749 случаев инфицирования.
Источник:стопкоронавирус.рф
Отметим, что российская статистика заболеваемости коронавирусом несколько искажена, ведь страна учитывает оккупированный украинский Крым.
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Больше всего новых больных обнаружили в Москве (+1417), Петербурге (+909), Подмосковье (+695), а также в Нижегородской области (+397).
За минувшие сутки в результате коронавируса в России умерла 383 человек. Общее количество летальных случаев в стране выросла до 84 430.
За этот период выписаны 12 218 больных. Всего с начала пандемии болезнь преодолели 3 751 562 граждан.
По данным Роспотребнадзора, с начала 2020 года в России провели более 109,8 миллиона тестов на коронавирус. Сейчас в России болеет 364 910 граждан.
Коронавирус в России: что известно
- Россия уже долгое время находится на 4 месте в мире по количеству выявленных инфицированных.
- 11 августа Минздрав России выдал временную регистрацию вакцине против COVID-19 под названием "Спутник-V".
- Статью с описанием этой вакцины раскритиковали ученые из разных стран мира. Там заметили некоторые неточности и копипаст. В общем экспертов беспокоит и тот факт, что вакцинация групп риска в РФ началась до завершения клинических испытаний.
- С 5 декабря в стране официально началась вакцинация профессиональных групп риска вышеупомянутым препаратом. Правда, не прививают людей с хроническими заболеваниями, а также людей моложе 18 лет и старше 65.
- Так называемая власть Севастополя заявила, что в начале февраля в городе стартует массовая вакцинация против коронавируса.
Информация: worldmeter, sputnikvaccine
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