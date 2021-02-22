В течение 2020 года в Украине умерло 616 835 жителей Украины. А в последний месяц года, то есть в декабре, из жизни ушли 67 663 человека.

Самой распространенной причиной смерти в Украине являются сердечно-сосудистые болезни. К сожалению, 2020 год не стал исключением.

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При этом COVID-19, в существование которого до сих пор не верят многие люди, унес больше жизней чем грипп, туберкулез и ВИЧ.

Причины смерти украинцев в 2020 году

В результате болезней органов дыхания умерли 16 705 жителей Украины (11 358 из-за гриппа и пневмонии);

Вследствие коронавируса COVID-19 – 20 709;

От туберкулеза умерло 2 886 человек;

Вследствие ВИЧ – 2 868;

От болезней органов пищеварения умерло 24 215 человек, а 1 980 из них из-за алкогольной болезни печени;

От болезней кожи и подкожной клетчатки 540;

Из-за болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани – 416;

Болезни мочеполовой системы унесли жизни 2 661 человека;

Беременность, роды и послеродовой период – 50;

Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде – 1 168;

Врожденные пороки развития, деформации и хромосомные аномалии – 944;

В результате онкологических заболеваний из жизни ушли 77 862 украинца;

Вследствие болезней крови, кроветворных органов и отдельных нарушений с вовлечением иммунного механизма – 194;

Эндокринных болезней, расстройств питания и нарушения обмена веществ – 2 333, из них из-за сахарного диабета – 2 116;

Расстройств психики и поведения – 976, 736 из которых из-за употребления алкоголя;

Болезней нервной системы – 4 345.

При этом болезни систем кровообращения унесли жизни 408 721 украинцев. Самой распространенной причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца – 284 997. Вследствие цереброваскулярных болезней умерли 78 140 человек, а в результате алкогольной кардиомиопатии – 3 597.

Еще 20 087 человек умерли в результате болезней, не классифицированных в других рубриках. При этом из-за внешних причин смерти умерло 28 062 человека. К сожалению, большинство из них (6 092) из-за умышленных самоповреждений.