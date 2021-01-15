За сутки 14 января в рядах ВСУ обнаружили 55 новых случаев инфицирования коронавирусом. Таким образом сейчас COVID-19 болеет 841 украинский военный. К сожалению, болезнь уже успела унести 38 жизней.

Что известно о новых случаях COVID-19 в ВСУ

За время пандемии выздоровели 13 975 человек. Об этом сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

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На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 21 человек. У 6 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие трое суток.

Из 55 новых больных в больницы попали 11 человек. Где они лечатся:

Житомирский военный госпиталь – 3 военнослужащих;

59 и 66 военные мобильные госпитали – по 2 военнослужащих;

Военно-медицинский клинический центр Западного и Южного региона, 65 военный мобильный госпиталь – по 1 военнослужащему;

Военно-медицинский клинический центр Северного региона – 1 работник ВСУ.

Медики отмечают, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Большинство новых больных лечатся дома

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 44 человека:

Киевская область – 12 военнослужащих и 3 работника ВСУ;

Львовская область – 7 военнослужащих и 1 работник ВСУ;

Ровненская область – 3 военнослужащих и 1 работник ВСУ;

Николаевская область – 2 военнослужащих и 1 работник ВСУ;

Одесская и Житомирская области – по 3 военнослужащих;

Хмельницкая и Донецкая области – по 2 военнослужащих;

Днепропетровская, Закарпатская, Черновицкая и Херсонская области – по 1 военнослужащему.