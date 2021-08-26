Об этом в эфире 24 канала рассказал руководитель Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Юрий Ганиченко. Карантин, по его словам, касается именно вопроса вакцинации.

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"Она (вакцина – 24 канал) доказывает свою действенность, эффективность и безопасность. Конечно, ставка на вакцинацию. Если говорить о модификации карантина, карантин выходного дня, например, в свое время мы не рекомендовали вводить его", – отметил Ганиченко.

Результаты карантина не были решающими

Он пояснил, что причиной соответствующего решения было отсутствие исследований, по крайней мере у КШЭ, которые бы указывали на то, что выборочные ограничения являются эффективными. То есть если бы при введении карантина выходного дня основная доля передачи вируса приходилась на будни – то это бы не было действенным методом, отметил Ганиченко.

Руководитель Центра экономики здравоохранения КШЕ добавил, что карантин выходного дня дал свой положительный вклад, но он не был решающим или переломным в период осени 2020 года.

Юрий Ганиченко о карантине выходного дня: смотрите видео 24 канала

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