Степан Вознюк два километра тащил на себе пациента через сугробы и стал звездой соцсетей. Впрочем он со скромностью отмечает: если бы не соседки, ничего бы у него не получилось.

Журналисты пообщались с героическим фельдшером и узнали о том, как ему удалось протащить слабого пациента через снег.

Напомним На Ровненщине фельдшер нес пациента на спине через сугробы больше 2 километров

"Туда даже лошади не ездят"

16 февраля Степан Вознюк получил на рабочий планшет экстренный вызов о больном с судорогами. Вместе с водителем он поехал по указанному адресу в селе Воронов. Туда, где жил пациент, дороги совсем замело, как говорили местные: туда даже лошади не могли доехать.

Оценив ситуацию, фельдшер позвонил в ГСЧС и на линию скорой и сказал, что застрял. Спасатели местной пожарной команды ответили, что со своей техникой ничем помочь не смогут. Фельдшер звонил сельской старосте, которая пыталась помочь. Также обратился к мужчинам, которые стояли на сельской улице, чтобы помогли с лошадьми или трактором. Однако они отказались и сослались на большие сугробы.

Смелые соседки

В отличие от них готовой ехать была соседка больного Оксана Веремчук. Она услышала, что никто не может помочь врачу и сказала, что пойдет готовить своих лошадей.

Соседка Алла Вертелецкая рассказала, что больной – человек с инвалидностью с детства I группы, имеет ДЦП. У него начались судороги. Врач посоветовал, чтобы ему измерили температуру, давление. Алла через поле прибежала навстречу. Степан Вознюк вспоминает, что проваливался в сугробах, которые были кое-где больше метра.

Когда добрался до больного, то сделал ему инъекции, из тяжелого перевел в состояние средней тяжести. Медик также обнаружил у пациента воспаление легких с левой стороны. Больного нужно было госпитализировать, но авто была далеко.

Говорю, будем госпитализировать, правда – не знаю как. Мы начали тянуть из дома, тянули через барханы к возу,

– рассказывает фельдшер.

Пришла Оксана Вертелецкая, которая выгнала лошадей, но не смогла добраться под дом. Медик вместе с женщинами тянули больного к телеге: на носилках и собственной спине через высокие сугробы снега.

Лошади часто застревали в снегу и тянуть приходилось их, но фельдшер с больным и женщинами добрались к скорой. Пациента привезли в Гощанскую районную больницу.

Фельдшер и депутат

Степан Вознюк – депутат двух созывов Гощанского районного совета. Теперь является депутатом поселкового. Говорит, будет инициировать благодарность для женщин, которые помогли. Говорит, что без их помощи ему не удалось спасти больного.

После военной службы Степан Вознюк уже 31 год работает фельдшером скорой помощи, имеет высшую квалификационную категорию.