Об этом Максим Степанов заявил в эфире одного из украинских телеканалов. Глава МОЗ не исключил, что новый штамм коронавируса может появится в Украине так, как это произошло с "британским" и "южноафриканским".

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"Мы можем говорить, что он (индийский штамм коронавируса – 24 канал) точно будет. И это реальность. Говорить надо правду", – сказал министр здравоохранения Украины.

Справка. 3 мая "индийский" штамм коронавируса зафиксировали в соседней Польше. Инфицированного дипломата вместе с его семьей эвакуировали из Индии.

Чем опасен "индийский" штамм коронавируса

Об опасности "индийского" штамма предупреждал экс-директор Центра общественного здоровья МОЗ Владимир Курпита.

По его словам, если в Украине вспышку штамма зафиксируют уже в июне 2021 года, то все лето государство будет страдать от заболеваемости, которой не было с начала пандемии.

Также врачи сообщили, что особенно "индийский" штамм опасен для людей молодого возраста и детей. В то же время его симптомы отличаются от классических для соответствующего заболевания.

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