Про це Максим Степанов заявив в ефірі одного з українських телеканалів. Очільник МОЗ припустив, що новий штам коронавірусу може з'явиться в Україні так, як це відбулося з "британським" та "південноафриканським".

До теми Ми вийшли з третьої хвилі пандемії, – Степанов

"Ми можемо говорити, що він (індійський штам коронавірусу – 24 канал) точно буде. І це реальність. Говорити треба правду", – сказав міністр охорони здоров'я України.

Довідка. 3 травня "індійський" штам коронавірусу зафіксували у сусідній Польщі. Інфікованого дипломата разом з його сім'єю евакуювали з Індії.

Чим небезпечний "індійський" штам коронавірусу

Про небезпеку "індійського" штаму попереджав ексдиректор Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта.

За його словами, якщо в Україні спалах штаму зафіксують уже в червні 2021 року, то все літо держава потерпатиме від захворюваності, якої не було із початку пандемії.

Також лікарі повідомили, що особливо "індійський" штам небезпечний для людей молодого віку та дітей. Водночас його симптоми відрізняються від класичних для відповідного захворювання.

Критична ситуація з коронавірусом в Індії: коротко