Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что уже в феврале 2021 года Украина может получить новую вакцину от коронавируса. Вскоре должны подписать еще один контракт.

Впрочем, от какого именно поставщика Степанов не сказал. Об этом министр рассказал в эфире одного из телеканалов, сообщает 24 канал.

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Рассказать все детали обещает после того, как подпишут договор.

Я не исключаю, что у нас будет вакцина еще одного производителя. Надеюсь, что на этой неделе мы заключим договор и тогда сможем об этом рассказать,

– сказал Степанов.

Сейчас известно, что Украина рассчитывает на 700 тысяч доз вакцин от компании Sinovac и еще 210 тысяч Pfizer. Их будут поставлять в рамках механизма COVAX.

Кроме этого, недавно в парламенте Украины зарегистрировали законопроект, который позволит использование 5 вакцин против коронавируса. В перечень попали следующие препараты:

от Pfizer и BioNTech,

Sinovac Biotech,

Moderna,

Sinopharm,

AstraZeneca.

К слову. Глава правительства Денис Шмыгаль отмечал, что Украина ведет переговоры с не менее 6 производителями вакцин против COVID-19. Также возможно, что в первой партии будут препараты сразу от 3 производителей.



4 этапа вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала