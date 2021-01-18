Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что кроме тестирования на ПЦР, в Украине есть возможность тестирования на антигены – это экспресс-тесты, то есть получить результат можно оперативно.

Преимущества тестов на антиген

В Минздраве призвали украинцев диагностироваться на коронавирус при любых симптомах ОРВИ. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 18 января, сообщает 24 канал.

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У семейных врачей, кроме направления на ПЦР-тестирование, есть возможность получить экспресс-тест на антиген,

– рассказал Максим Степанов.

Тест на антиген – что это? Быстрый иммунохроматографический тест для качественного выявления антигенов коронавируса (SARS-CoV-2) в мазках из носоглотки лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию. Антигены коронавируса обнаруживают в образцах из верхних дыхательных путей в острую фазу инфекции в течение 5-7 дней после появления первых симптомов острого респираторного заболевания.

Более 2 тысяч мобильных пунктов

Кроме того, в Украине действуют мобильные пункты тестирования, которые тоже позволяют диагностировать COVID-19.

Кроме этого существуют пункты тестирования, их в Украине 2 373 – они верифицированы Министерством здравоохранения, то есть мы четко отслеживаем их,

– заверил глава Минздрава.

Какова ситуация с тестированием сейчас

Если сравнивать с данными за позапрошлую неделю (41 063), то число новых больных снизилось на 3,5 тысячи.

В то же время количество ПЦР-тестов, сделанных за неделю, составляет 182 437. На позапрошлой неделе их было сделано 160 927.

Максим Степанов также сообщил, что за прошедшую неделю были госпитализированы 13 555 человек. Это почти на 1,5 тысячи меньше, чем было на позапрошлой неделе (15 110).

За все время пандемии в Украине заболели коронавирусом 1 миллион 163 тысячи 716 человек. Из них по состоянию на 18 января выздоровели 871 196 пациентов, умерли вследствие осложненного течения недуга 20 869 больных.