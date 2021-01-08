В период с 8 по 24 января в Украине действует локдаун. Этот отрезок времени совпадает с инкубационным периодом коронавируса.

Карантин усилили, ведь после празднования новогодних праздников в Украине ожидается рост заболеваемости. Об этом во время брифинга 8 января рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает 24 канал.

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Как объяснил Степанов, даты 8 – 24 января выбрали не просто так. Дело в том, что этот период соответствует окончанию инкубационного периода коронавируса у людей, которые могли заразиться во время новогодних праздников.

Максим Степанов “Я думаю, что всем понятно, что, когда есть массовое скопление людей во время новогодних праздников количество инфицированных растет... Этот инкубационный период – 14 дней – как раз будет приходиться на действие усиленных ограничительных мер".

Локдаун в Украине 8 – 24 января: какие ограничения ввели

Запрещена работа кафе, ресторанов и баров. Разрешена только доставка и работа на вынос.

Не будут работать и магазины непродовольственных товаров – можно только доставлять.

Работа кинотеатров, фитнес-клубов, спортзалов, театров, торгово-развлекательных центров тоже прекратилась. Учреждения могут работать только в случаях торговли продуктами питания, лекарствами, ветеринарными препаратами, товарами личной гигиены и бытовой химии.

Все образовательные учреждения, кроме детских садов, ушли на каникулы.

Не будет развлекательных, спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Спортивные мероприятия можно проводить профессиональным командам, но без зрителей.

Нельзя проводить рождественские ярмарки.



Карантин в Украине / Инфографика 24 канала