Глава Минздрава Украины Максим Степанов заявил, что ухудшение эпидситуации в Украине связано с тем, что мир вошел в третью волну распространения вируса и циркуляцией на территории страны британского штамма коронавируса.

Так, в Украине действительно фиксируют больше случаев заражения коронавирусом и смертей от него. К примеру, за минувшие сутки, 22 марта, от осложнений умерли 333 человека, что стало новым рекордом с начала пандемии.

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Министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 23 марта также признал, что ситуация с распространением COVID-19 на территории Украины ухудшается.

Нас ждет еще очень тяжелый период. Сегодня у нас установлен антирекорд по количеству умерших: впервые в стране цифра пересекла (отметку в) 300 граждан, которые ушли из жизни из-за COVID-19 за одни сутки,

– сказал Степанов.

Глава Минздрава сравнил недельные данные по эпидемии. За прошедшую неделю "значительно возросло количество новых случаев болезни".

"Если на позапрошлой неделе зафиксировали 60 748 случаев, а на прошлой неделе – 86 708, заболели почти на 26 тысяч граждан больше", – добавил глава Минздрава.

Министр также отметил, что увеличилось количество людей на больничных койках: по состоянию на утро понедельника в больницах было 36 600 с COVID-19 или подозрением на него.

За все время пандемии в Украине (данные по состоянию на 23 марта):

заболели – 1 565 732 лица;

выздоровели – 1 268 886 человек;

летальных исходов – 30 431;

проведено ПЦР-тестов – 7 726 035.



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