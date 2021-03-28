Мне аж стыдно, – Степанов о причинах отставания вакцинации в Украине от плана
Украина почти вдвое отстает от разработанного правительством плана вакцинации. Это признал министр здравоохранения Максим Степанов, а также и объяснил, почему так произошло.
Источник:"Радио Свобода"
Среди важных причин министр назвал "организационные моменты" – например, проблемы с пунктами вакцинации. Но есть и такие, которые Степанову было стыдно даже озвучивать.
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Украина отстает от плана вакцинации почти вдвое
"Мы отстаем почти в два раза, чуть меньше – в 1,8 раза, от того плана, который мы наметили", – признал Максим Степанов. И добавил, что первый этап правительственного плана еще не завершен, хотя и второй уже начался.
Мы одновременно идем. Мы это предвидели сразу, что мы будем разворачивать вместе первый и второй этапы,
– сказал глава Минздрава.
Как объясняют отставание от плана вакцинации
Министр рассказал, какие причины (или оправдания) ему приходилось слышать от ответственных за организацию процесса людей. Например, как они объясняют, почему в определенном регионе вместо запланированных 23 открыли только 4 пункта вакцинации.
Они называли такие причины, что мне аж стыдно... Там куча всякого абсурда!
– сказал Степанов.
Вот причины, которые, по словам Степанова, ему озвучивали:
- "Не успели".
- "Не было желающих".
- "Мы решили перенести открытие пункта вакцинации, потому что мы там еще не верифицировали до конца".
- "Не дозвонились этим людям, которые придут вакцинироваться 80+".
- "А мы решили, что будем постепенно открывать".
- "У нас дала сбой система – мы не смогли отгрузить вакцину".
План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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