Украина почти вдвое отстает от разработанного правительством плана вакцинации. Это признал министр здравоохранения Максим Степанов, а также и объяснил, почему так произошло.

Среди важных причин министр назвал "организационные моменты" – например, проблемы с пунктами вакцинации. Но есть и такие, которые Степанову было стыдно даже озвучивать.

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Украина отстает от плана вакцинации почти вдвое

"Мы отстаем почти в два раза, чуть меньше – в 1,8 раза, от того плана, который мы наметили", – признал Максим Степанов. И добавил, что первый этап правительственного плана еще не завершен, хотя и второй уже начался.

Мы одновременно идем. Мы это предвидели сразу, что мы будем разворачивать вместе первый и второй этапы,

– сказал глава Минздрава.

Как объясняют отставание от плана вакцинации

Министр рассказал, какие причины (или оправдания) ему приходилось слышать от ответственных за организацию процесса людей. Например, как они объясняют, почему в определенном регионе вместо запланированных 23 открыли только 4 пункта вакцинации.

Они называли такие причины, что мне аж стыдно... Там куча всякого абсурда!

– сказал Степанов.

Вот причины, которые, по словам Степанова, ему озвучивали:

"Не успели".

"Не было желающих".

"Мы решили перенести открытие пункта вакцинации, потому что мы там еще не верифицировали до конца".

"Не дозвонились этим людям, которые придут вакцинироваться 80+".

"А мы решили, что будем постепенно открывать".

"У нас дала сбой система – мы не смогли отгрузить вакцину".

Обратите внимание: в Украине за сутки 26 марта сделали 17 939 прививок против коронавируса, и это даже меньше, чем днем ранее. В целом вакцинировали за более чем месяц меньше 200 000 человек.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала