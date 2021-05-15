В эфире одного из телеканалов Максим Степанов заявил, что не писал заявление об отставке. Он также отметил, что для того, чтобы его сняли с должности, это решение должно поддержать необходимое количество депутатов.

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Максим Степанов “На табло в Верховной Раде за это постановление об отставке должно загореться 226 голосов. У нас же четко установлено законодательством, любого члена правительства назначает и увольняет парламент”.

Отставка Степанова: что известно

Вечером 14 мая пресс-секретарь главы Верховной Рады Ольга Туний сообщила, что в Верховную Раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.

В конце апреля заявили, что вопрос отставки Степанова могут рассмотреть на внеочередном заседании правительства. Тогда за внеочередное заседание по отставке главы Минздрава подписалось более чем 150 депутатов.

Об отставке Степанова начали говорить еще осенью 2020 года. В ноябре ходили слухи, что отставку якобы согласовали в Офисе Президента и Кабмине.

Примерно тогда же Ярослав Железняк из партии "Голос" рассказал, что 13 ноября Кабмин подписал документ, который начнет процесс увольнения министра здравоохранения. Сразу после этого Степанов ушел на больничный.

К слову, начиная с мая 2020 года активисты и общественные организации периодически проводили протесты за отставку Степанова. В основном такая реакция активистов возникала из-за определенных решений министра по вопросам бюджета. Участники благотворительного фонда "Пациенты Украины" давно подозревают Степанова в финансовых схемах.

Кто может заменить Максима Степанова в должности главы Минздрава?

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что следующим министром здравоохранения может стать заместитель Степанова и главный санврач страны Виктор Ляшко.

Арахамия добавил, что в случае отсутствия заявления на увольнение от Степанова, необходимо будет пойти другим путем. Тогда процедура будет на 2 дня дольше.