В эфире одного из телеканалов Максим Степанов заявил, что не писал заявление об отставке. Он также отметил, что для того, чтобы его сняли с должности, это решение должно поддержать необходимое количество депутатов.
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Максим Степанов
“На табло в Верховной Раде за это постановление об отставке должно загореться 226 голосов. У нас же четко установлено законодательством, любого члена правительства назначает и увольняет парламент”.
Отставка Степанова: что известно
- Вечером 14 мая пресс-секретарь главы Верховной Рады Ольга Туний сообщила, что в Верховную Раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке министра здравоохранения Максима Степанова.
- В конце апреля заявили, что вопрос отставки Степанова могут рассмотреть на внеочередном заседании правительства. Тогда за внеочередное заседание по отставке главы Минздрава подписалось более чем 150 депутатов.
- Об отставке Степанова начали говорить еще осенью 2020 года. В ноябре ходили слухи, что отставку якобы согласовали в Офисе Президента и Кабмине.
- Примерно тогда же Ярослав Железняк из партии "Голос" рассказал, что 13 ноября Кабмин подписал документ, который начнет процесс увольнения министра здравоохранения. Сразу после этого Степанов ушел на больничный.
- К слову, начиная с мая 2020 года активисты и общественные организации периодически проводили протесты за отставку Степанова. В основном такая реакция активистов возникала из-за определенных решений министра по вопросам бюджета. Участники благотворительного фонда "Пациенты Украины" давно подозревают Степанова в финансовых схемах.
Кто может заменить Максима Степанова в должности главы Минздрава?
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что следующим министром здравоохранения может стать заместитель Степанова и главный санврач страны Виктор Ляшко.
Арахамия добавил, что в случае отсутствия заявления на увольнение от Степанова, необходимо будет пойти другим путем. Тогда процедура будет на 2 дня дольше.