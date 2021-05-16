Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прокоментував кадрові зміни в Кабміні, зокрема, ймовірну відставку очільника МОЗ Максима Степанова. 

До речі Степанов назвав умови своєї відставки з МОЗ

Степанов не хоче йти у відставку

За словами Арахамії, добровільно Степанов йти з посади не збирається. Однак його звільнення готові підтримати 95 – 99% фракції.

Степанов не хоче звільнятись,
– сказав Арахамія.

Чому Степанова хочуть звільнити

Нардеп назвав одну з причин відставки Степанова. За його словами, це менеджерські помилки при організації процесу вакцинації, адже Україна отримала препарати пізніше, ніж інші країни.

Що відомо про відставку Степанова

  • 14 травня стало відомо, що кількох міністрів можуть відправити у відставку. Серед них називали ім'я Степанова.
  • У той день до Верховної Ради надійшло подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про відставку глави МОЗ.
  • Чутки про ймовірну відставку Степанова були давно. Нардеп Давид Арахамія у квітні зазначав, що члени фракції "Слуги народу" таки обговорять можливе звільнення міністра.
  • До слова, після подання Шмигаля Арахамія заявив, що ймовірним кандидатом на посаду Степанова є Віктор Ляшко – головний санітарний лікар України.