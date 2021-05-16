Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал кадровые изменения в Кабмине, в частности, вероятную отставку главы Минздрава Максима Степанова.
Кстати Степанов назвал условия своей отставки из Минздрава
Степанов не хочет уходить в отставку
По словам Арахамии, добровольно Степанов уходить с должности не собирается. Однако его увольнение готовы поддержать 95 – 99% фракции.
Степанов не хочет увольняться,
– сказал Арахамия.
Почему Степанова хотят уволить
Нардеп назвал одну из причин отставки Степанова. По его словам, это менеджерские ошибки при организации процесса вакцинации, ведь Украина получила препараты позже, чем другие страны.
Что известно об отставке Степанова
- 14 мая стало известно, что нескольких министров могут отправить в отставку. Среди них называли имя Степанова.
- В тот день в Верховную Раду поступило представление премьер-министра Дениса Шмыгаля об отставке главы Минздрава.
- Слухи о вероятной отставке Степанова были давно. Нардеп Давид Арахамия в апреле отмечал, что члены фракции "Слуги народа" таки обсудят возможное увольнение министра.
- К слову, после представления Шмигаля Арахамия заявил, что вероятным кандидатом на должность Степанова является Виктор Ляшко – главный санитарный врач Украины.