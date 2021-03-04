Не раньше лета – осени, – Степанов рассказал, когда будут вакцинировать за деньги
В Украине раньше лета – осени не появится коммерческий рынок вакцин от коронавируса. Кроме того, если частные компании захотят завезти препараты в Украину, они должны будут это делать официально.
Источник:"Право на власть" на 1+1
Все производители вакцин имеют контракты с правительствами до конца 2021 года. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
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Поэтому, по словам Степанова, в мире катастрофически не хватает мощности для производства вакцин. Контракты срывают даже в ЕС и США.
Что известно о коммерческом рынке вакцин
Министр подчеркнул, что должен быть официальный завоз вакцины через лабораторное подтверждение препарата.
Компания сможет это (завезти вакцину – 24 канал) сделать только официально... Мы гарантируем, что достаточно быстро это (лабораторное подтверждение – 24 канал) сделаем,
– добавил чиновник.
Однако чиновник четко сказал, что раньше лета или даже осени в Украине не будет коммерческого рынка вакцин. Он отметил, что сейчас в Украине зарегистрированы 2 вакцины от Pfizer и AstraZeneca.
Вакцинация в Украине: что нужно знать
- В Украине вакцинация началась 24 февраля. Первые прививки сделали медики.
- Украина вакцинирует препаратом Covishield от AstraZeneca, который производится в Индии.
- Среди политиков уже вакцинировались: министр здравоохранения Максим Степанов, президент Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко.
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