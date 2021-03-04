В Украине раньше лета – осени не появится коммерческий рынок вакцин от коронавируса. Кроме того, если частные компании захотят завезти препараты в Украину, они должны будут это делать официально.

Все производители вакцин имеют контракты с правительствами до конца 2021 года. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

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Поэтому, по словам Степанова, в мире катастрофически не хватает мощности для производства вакцин. Контракты срывают даже в ЕС и США.

Что известно о коммерческом рынке вакцин

Министр подчеркнул, что должен быть официальный завоз вакцины через лабораторное подтверждение препарата.

Компания сможет это (завезти вакцину – 24 канал) сделать только официально... Мы гарантируем, что достаточно быстро это (лабораторное подтверждение – 24 канал) сделаем,

– добавил чиновник.

Однако чиновник четко сказал, что раньше лета или даже осени в Украине не будет коммерческого рынка вакцин. Он отметил, что сейчас в Украине зарегистрированы 2 вакцины от Pfizer и AstraZeneca.

Вакцинация в Украине: что нужно знать

В Украине вакцинация началась 24 февраля. Первые прививки сделали медики.

Украина вакцинирует препаратом Covishield от AstraZeneca, который производится в Индии.

Среди политиков уже вакцинировались: министр здравоохранения Максим Степанов, президент Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко.



Этапы вакцинации в Украине / Инфографика 24 канала