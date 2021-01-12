Степанов объяснил, почему вакцину будут закупать через посредника с "сомнительной репутацией"
Вакцина от коронавируса китайской компании Sinovac должна появится в Украине уже в феврале. Вакцинация начнется сразу. Ее получат 355 тысяч граждан. Впрочем, к посреднику и вакцине до сих пор возникают вопросы.
О контракте с Sinovac
Украинская компания "Лекхим" заключила контракт с Sinovac Biotech. В СМИ его называют сомнительным. Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире 24 канала объяснил, почему мы закупаем вакцину через посредника.
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По его словам, заключение соответствующего контракта – это было требование компании Sinovac. Они решили продавать вакцину через мировую кампанию, поэтому, по словам министра, мы должны с уважением относиться к этому решению.
По нашей просьбе заключить прямое соглашение они сказали, что "Лекхим" – их партнеры в Украине. Это все подтверждено письмами,
– пояснил Степанов.
Сейчас переговоры находятся на финальной стадии. Украина ждет подписания соответствующих соглашений.
В то же время Украина ожидает первых поставок вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 по программе COVAX в конце первого – начале второго квартала 2021 года.
Кто первым делом получит прививку
Сначала будут вакцинировать:
- медицинских работников, работающих с больными коронавирусом;
- военных ООС;
- пожилых людей.
Смотрите видео 24 канала: Степанов о закупке вакцины
Источник: 24 канал
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