Вакцина от коронавируса китайской компании Sinovac должна появится в Украине уже в феврале. Вакцинация начнется сразу. Ее получат 355 тысяч граждан. Впрочем, к посреднику и вакцине до сих пор возникают вопросы.

О контракте с Sinovac

Украинская компания "Лекхим" заключила контракт с Sinovac Biotech. В СМИ его называют сомнительным. Министр здравоохранения Максим Степанов в эфире 24 канала объяснил, почему мы закупаем вакцину через посредника.

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По его словам, заключение соответствующего контракта – это было требование компании Sinovac. Они решили продавать вакцину через мировую кампанию, поэтому, по словам министра, мы должны с уважением относиться к этому решению.

По нашей просьбе заключить прямое соглашение они сказали, что "Лекхим" – их партнеры в Украине. Это все подтверждено письмами,

– пояснил Степанов.

Сейчас переговоры находятся на финальной стадии. Украина ждет подписания соответствующих соглашений.

Справка. Недавние испытания вакцины против COVID-19 в Бразилии показали, что ее эффективность составляет меньше чем 60%. Об этом сообщили местные СМИ. Ранее министр Максим Степанов заявлял, что Украина получит этот препарат только в том случае, если его эффективность составит не менее 70%.

В то же время Украина ожидает первых поставок вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 по программе COVAX в конце первого – начале второго квартала 2021 года.

Кто первым делом получит прививку

Сначала будут вакцинировать:

медицинских работников, работающих с больными коронавирусом;

военных ООС;

пожилых людей.

Смотрите видео 24 канала: Степанов о закупке вакцины