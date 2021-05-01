Также он пообещал содействие тем, кто сможет вывести вакцину против COVID-19 на коммерческий рынок. Соответствующее заявление Степанов сделал 30 апреля в эфире одного из украинских телеканалов.
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Почему вакцины против коронавируса не продают в аптеках
Появления в свободной продаже в аптеках вакцин против коронавируса в ближайшее время в Украине ожидать не стоит. И дело не в нашей стране – ведь такого рынка нет нигде в мире.
В этом убежден глава Министерства здравоохранения Максим Степанов. Так он попытался ответить на вопрос, почему же украинцы не могут самостоятельно покупать вакцину.
По поводу коммерческого рынка. Пожалуйста, ко всем, у кого есть возможность поставить в Украину вакцину, которая зарегистрирована на территории Украины, на коммерческий рынок – мы будем этому способствовать,
– заверил Максим Степанов.
Но при этом подчеркнул, что "нет ни одной компании, которая бы пришла и сказала: "У нас есть возможность, мы законтрактовали, мы хотим поставлять, помогите нам это сделать". И добавил, что:
- Коммерческого рынка в мире не существует.
- Зато существует тотальный дефицит вакцин и срывы поставок.
В любом случае, как заявил Степанов, "Минздрав не занимается поставкой вакцин на коммерческий рынок, и никогда заниматься такими поставками не будет".
Как украинцу записаться на вакцинацию / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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