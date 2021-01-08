Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, через какие проверки должна пройти российская вакцина против коронавируса "Спутник V", чтобы попасть на украинский рынок.

Это единственное лекарственное средство, вокруг которого есть такое количество политики, рассказал Степанов на ежедневном утреннем брифинге, пишет 24 канал.

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Он напомнил, что 6 января харьковская компания "Биолик" подала заявку в Государственный экспертный центр на разрешение продавать в Украине российскую вакцину.

Но кроме этого, по словам Степанова, компания еще должна подать регистрационную форму, а также досье, в котором должно быть четко доказана безопасность препарата и показаны результаты трех фаз клинических испытаний.

По результатам всех этих представлений возможно будет говорить о качестве препарата. Наконец-то мы хоть увидим не какие-то там политические лозунги, а что такое эта российская вакцина,

– подчеркнул Степанов.

Он убежден, что Украина сможет обеспечить себя вакциной против коронавируса от ведущих мировых производителей, которые подают заявки открыто и качественно, "не устраивая информационную войну".

Кратко о российской вакцине