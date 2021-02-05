Степанов оценил действия Минздрава в борьбе с коронавирусом
Министерство здравоохранения достигло высоких результатов в борьбе с коронавирусом. Это позволило спасти много жизней украинцев.
Источник: 24 канал
Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.
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Минздрав искал баланс между эпидемиологическими мерами и экономической жизнью страны и пытался сдержать распространение коронавируса в Украине, чтобы потери на этой войне были как можно меньшими,
– заявил он.
Результаты карантина в Украине
Степанов считает, что главная цель на этом этапе пандемии достигнута. Украина находится на 34 месте в Европе по уровню смертности от коронавируса.
Он отметил, что все эпидемиологические мероприятия в Украине имели четкую последовательность.
"У нас был этап адаптивного карантина, когда коронавирус начал стремительно распространяться – перешли к общенациональным ограничениям. Из-за экономической ситуации мы не смогли водить более жесткие ограничения, поэтому ввели карантин выходного дня, который подвергся критике. Но это позволило достичь основного – стабилизации ситуации, а затем снижения количества больных", – заявил министр.
Коронавирус в Украине кратко:
- в Украине обнаружили 1 237 169 больных;
- 22 707 пациентов умерли в результате осложнений;
- 1 063 591 украинец выздоровел;
- с начала пандемии сделали 6 257 875 ПЦР-тестов;
- летальность от коронавируса составляет 2%;
- в феврале 2021 года Украина получит 117 тысяч доз вакцины от Pfizer-BioNTech.
Информация фейсбук Максима Степанова
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