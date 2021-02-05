Министерство здравоохранения достигло высоких результатов в борьбе с коронавирусом. Это позволило спасти много жизней украинцев.

Источник: 24 канал

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на часе вопросов к правительству в Верховной Раде.

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Минздрав искал баланс между эпидемиологическими мерами и экономической жизнью страны и пытался сдержать распространение коронавируса в Украине, чтобы потери на этой войне были как можно меньшими,

– заявил он.

Результаты карантина в Украине

Степанов считает, что главная цель на этом этапе пандемии достигнута. Украина находится на 34 месте в Европе по уровню смертности от коронавируса.

Максим Степанов “Кто-то ищет очередной заговор, но в Украине в три раза меньше смертность, чем в Великобритании, и в два раза, чем во Франции. Это результат наших карантинных мер”.

Он отметил, что все эпидемиологические мероприятия в Украине имели четкую последовательность.

"У нас был этап адаптивного карантина, когда коронавирус начал стремительно распространяться – перешли к общенациональным ограничениям. Из-за экономической ситуации мы не смогли водить более жесткие ограничения, поэтому ввели карантин выходного дня, который подвергся критике. Но это позволило достичь основного – стабилизации ситуации, а затем снижения количества больных", – заявил министр.

Коронавирус в Украине кратко: