В Министерстве здравоохранения отреагировали на прогноз издания The Economist о поставках вакцины против коронавируса в Украине и убеждают, что вакцинацию начнут в соответствии с утвержденным планом.

Источник: 24 канал

Минздрав обязался выполнить план вакцинации против COVID-19

Глава Минздрава Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" отметил, что массовая вакцинация украинцев против коронавируса все-таки начнется в феврале, а комментировать какие-то там домыслы аналитиков он не собирается.

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Максим Степанов “В отличие от разных аналитиков, мы в Минздраве выполняем все обязательства, которые на себя берем. Если мы сказали, что начинаем массовую вакцинацию в феврале этого года, то мы ее начнем в феврале этого года”.

О чем речь

Издание The Economist сообщило, что Украина сможет получить широкий доступ к вакцинам от коронавируса не ранее 2023 года. Среди первых, кто получит широкий доступ, будут страны ЕС.

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План вакцинации в Украине

Национальный план предусматривает 5 этапов бесплатного вакцинирования. Его общая цель – охват по меньшей мере 50% населения к концу 2022 года.

7 января правительство утвердило Договоры управляемого доступа, которые позволят закупать новые эффективные препараты и вакцины без лишних барьеров.

В Минздраве ожидают получить 30 миллионов доз вакцины, этого хватит на 15 миллионов людей, ведь вакцинацию проводят в 2 этапа и используют 2 дозы для 1 человека.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала