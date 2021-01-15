Степанов ответил, когда в Украине начнется массовая вакцинация
Массовая вакцинация украинцев от коронавируса начнется уже в феврале. Украина сделала серьезные шаги в сторону стран, которые являются производителями вакцин.
Украинцы также получат паспорта и все другие документы, которые будут выдавать гражданам Европейского союза. Об этом глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.
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Я думаю, что в феврале, который наступит уже через две недели, мы действительно начнем массовую вакцинацию в нашей стране,
– рассказал Степанов.
Глава Минздрава ранее также заявлял, что массовую вакцинацию в Украине планируют завершить уже к марту 2022 года.
Однако все будет зависеть от количества вакцин, которые будут доставлять в страну.
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