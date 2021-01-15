Массовая вакцинация украинцев от коронавируса начнется уже в феврале. Украина сделала серьезные шаги в сторону стран, которые являются производителями вакцин.

Украинцы также получат паспорта и все другие документы, которые будут выдавать гражданам Европейского союза. Об этом глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил в эфире одного из украинских телеканалов, сообщает 24 канал.

Актуально Степанов подтвердил, что Украина будет покупать вакцины против COVID-19 через посредника

Я думаю, что в феврале, который наступит уже через две недели, мы действительно начнем массовую вакцинацию в нашей стране,

– рассказал Степанов.

Глава Минздрава ранее также заявлял, что массовую вакцинацию в Украине планируют завершить уже к марту 2022 года.

Однако все будет зависеть от количества вакцин, которые будут доставлять в страну.

Обратите внимание! Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине планируют прививать от коронавируса 50% населения – около 21 миллиона человек. Подробнее можно прочитать здесь.



Вакцинация в Украине / Инфографика 24 канал