Вакцина CoronaVac от производителя из Китая Sinovac Biotech приедет в Украину уже до конца марта. В этом заверил глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов.

Ранее ожидали CoronaVac еще до 15 марта. Но, к сожалению, сейчас есть проблемы с задержками поставок едва ли не всех вакцин от всех производителей.

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Когда в Украину привезут китайскую вакцину CoronaVac

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ответил на вопрос журналиста, когда же приедет в Украину вакцина от производителя Sinovac из Китая.

Мы должны ее (вакцину CoronaVac – 24 канал) получить до конца марта,

– заверил Степанов.

Такую информацию министр получил из Китая: "Согласно сообщению поставщика. Я разговаривал, в том числе с китайской стороной , непосредственно с послом Китая в Украине".

По словам Степанова, первая партия по контракту – это 700 тысяч доз этой вакцины.

И как только она поступит, ею сразу начнут делать прививки.

Относительно задержки поставки (ведь вакцину ожидали еще до 15 марта) министр ответил так: "Вы видите, что все время откладываются сроки поставки абсолютно всех вакцин всех производителей".

Напомним, о регистрации вакцины CoronaVac в Украине стало известно еще 9 марта.

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19 марта министр Степанов заявил, что страна перешла к 2 этапу вакцинации – со следующей недели прививки начнут делать в стационарах.

Также в ближайшее время Минздрав ожидает еще одну партию вакцины от AstraZeneca (1,5 миллиона доз), первую партию американской вакцины Novavax, и Covaxin от Bharat Biotech.

Общее количество вакцинированных в Украине достигает 100 тысяч. Степанов постоянно убеждает, что количество прививок будет расти ежедневно.