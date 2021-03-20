Степанов ответил, когда вакцина Sinovac из Китая приедет в Украину
Вакцина CoronaVac от производителя из Китая Sinovac Biotech приедет в Украину уже до конца марта. В этом заверил глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов.
Источник:"Свобода слова Савика Шустера"
Ранее ожидали CoronaVac еще до 15 марта. Но, к сожалению, сейчас есть проблемы с задержками поставок едва ли не всех вакцин от всех производителей.
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Когда в Украину привезут китайскую вакцину CoronaVac
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов ответил на вопрос журналиста, когда же приедет в Украину вакцина от производителя Sinovac из Китая.
Мы должны ее (вакцину CoronaVac – 24 канал) получить до конца марта,
– заверил Степанов.
Такую информацию министр получил из Китая: "Согласно сообщению поставщика. Я разговаривал, в том числе с китайской стороной, непосредственно с послом Китая в Украине".
- По словам Степанова, первая партия по контракту – это 700 тысяч доз этой вакцины.
- И как только она поступит, ею сразу начнут делать прививки.
Относительно задержки поставки (ведь вакцину ожидали еще до 15 марта) министр ответил так: "Вы видите, что все время откладываются сроки поставки абсолютно всех вакцин всех производителей".
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- 19 марта министр Степанов заявил, что страна перешла к 2 этапу вакцинации – со следующей недели прививки начнут делать в стационарах.
- Также в ближайшее время Минздрав ожидает еще одну партию вакцины от AstraZeneca (1,5 миллиона доз), первую партию американской вакцины Novavax, и Covaxin от Bharat Biotech.
- Общее количество вакцинированных в Украине достигает 100 тысяч. Степанов постоянно убеждает, что количество прививок будет расти ежедневно.
Как записаться на вакцинацию / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала
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