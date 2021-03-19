Министр здравоохранения Максим Степанов возложил ответственность за медленный темп проведения вакцинации против коронавируса в Украине на местные власти. В то же время пообещал ускорение со следующей недели.

Вакцинация – это многоуровневый процесс

Глава Минздрава отметил, что вакцинация – это процесс, который должны выполнять на всех уровнях. Поэтому ответственность за медленные темпы вакцинации – на местном самоуправлении.

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Максим Степанов "Я считаю, что это ответственность местной власти. Министерство здравоохранения обеспечило вакцинами, обеспечило обучение, другими ресурсами, оплатой труда этих мобильных бригад".

Ускорят ли темпы вакцинации

Министр добавил, что со следующей недели в Украине должны увеличиться темпы вакцинации путем открытия кабинетов прививок.

Максим Степанов "Не только через мобильные бригады будут проводиться прививки. Вакцинация будет увеличиваться. Уже 10 тысяч привитых в сутки, но мы рассчитывали, что должно быть уже не менее 15 тысяч.

Коротко о вакцинации в Украине

За минувшие сутки впервые с начала вакцинации привили более 10 тысяч человек.

Всего вакцинировано уже более 92 тысяч украинцев.

Стартовала вакцинация 24 февраля препаратом Covishield от AstraZeneca и Serum Institute индийского производства.

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