Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что весенняя волна коронавируса продлится до конца апреля. В то же время общенационального локдауна в Украине вводить пока не будут.

Минздрав не видит потребности в общенациональном локдауне

Глава Минздрава в очередной раз подчеркнул, что украинцы должны строго соблюдать карантинные требования, а главная задача правительства – сохранить как можно больше жизней украинцев.

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Максим Степанов "Я не считаю, что нам сейчас нужен общенациональный жесткий карантин. Если будет больше обращено внимания именно на карантинные ограничения, которые действуют на территории региона, чтобы не допустить ситуацию до "красного" уровня".

Максим Степанов спрогнозировал, что вспышка коронавирусной болезни продлится до конца апреля. Сейчас сложная ситуация, по словам министра, в Киеве и Винницкой области.

Пик смертности от коронавируса в Украине еще впереди

Источник: НАН Украины

Украина еще не достигла пика смертности от коронавируса. Рост летальных случаев в стране ожидают в апреле. Кроме того, сейчас смертность от коронавируса уже превысила осенние показатели.

Ученые Национальной академии наук Украины отметили, что в целом рост летальных случаев в Украине начался в середине февраля.

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