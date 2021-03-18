Степанов ответил, введут ли в Украине локдаун и когда упадет заболеваемость
Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что весенняя волна коронавируса продлится до конца апреля. В то же время общенационального локдауна в Украине вводить пока не будут.
Источник:ТСН
Минздрав не видит потребности в общенациональном локдауне
Глава Минздрава в очередной раз подчеркнул, что украинцы должны строго соблюдать карантинные требования, а главная задача правительства – сохранить как можно больше жизней украинцев.
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Максим Степанов спрогнозировал, что вспышка коронавирусной болезни продлится до конца апреля. Сейчас сложная ситуация, по словам министра, в Киеве и Винницкой области.
Пик смертности от коронавируса в Украине еще впереди
Источник: НАН Украины
Украина еще не достигла пика смертности от коронавируса. Рост летальных случаев в стране ожидают в апреле. Кроме того, сейчас смертность от коронавируса уже превысила осенние показатели.
Ученые Национальной академии наук Украины отметили, что в целом рост летальных случаев в Украине начался в середине февраля.
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Статистика распространения COVID-19 в Украине
- По данным СНБО, суточный прирост заболевших коронавирусом – 15 053 человека. От осложнений болезни умерли 267 пациентов, в то же время более 6 тысяч – выздоровели.
- Всего за все время пандемии заболели 1 504 076 жителей страны, из них 1 244 190 выздоровели. Но от осложнений болезни, к сожалению, умерли – 29 253 пациента.
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