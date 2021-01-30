Проблема прививок против коронавируса в Украине не в отсутствии вакцин, а в количестве людей, готовых вакцинироваться. По словам министра здравоохранения Максима Степанова, таких всего 39%.

Источник: "Свобода слова Савика Шустера"

Максим Степанов считает, что такое малое количество желающих сделать прививки связана с тем, что слишком много непрофессионалов комментируют вакцинацию. Вместо того слушать следует только специалистов.

Стоит знать Какие COVID-вакцины использовать Украины: ответ Степанова

Степанов назвал главную проблему вакцинации в Украине

29 января глава Минздрава (Министерства здравоохранения) заявил, что среди украинцев готовы вакцинироваться против коронавируса только 39%.

38% медицинских работников, работающих в больницах, оказывающих помощь больным COVID-19, экстренная медицинская помощь, включая водителей, и это мобильные бригады, которые прививаются и входят в первый этап,

– отметил министр.

К сожалению, Степанов не указал, откуда именно ему известна эта цифра.

Почему так мало людей хотят вакцинироваться против COVID-19

Степанов считает, что низкие показатели желающих вакцинироваться связаны с тем, что люди без медицинского образования комментируют вопрос вакцинации.

У нас считают все, что вопросы вакцинации обязательно надо прокомментировать. Какой вакциной вакцинироваться, хорошая она или нет. Простите, пожалуйста. Я врач по образованию, и то не позволяю себе комментировать эти вопросы,

– возмущен глава Минздрава.

Он убежден, что в Украине достаточно экспертов-медиков, которых, собственно, и следует слушать.

"Я точно могу сказать, что мы будем вакцинироваться безопасной вакциной, которую допустят на рынок Украины, когда скажут, что она эффективна и безопасна", – подытожил Максим Степанов.

К слову, главный санврач Украины Виктор Ляшко в этот же день, 29 января, сообщил, что начало вакцинации против коронавируса начнется примерно 15 февраля. Первоначально прививки получат медики, пожилые люди и тяжелобольные.



План вакцинации для Украины / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала