Министр здравоохранения Максим Степанов заявляет, что Украина использует все возможности для получения от правительства Индии разрешения на экспорт вакцины от коронавируса.

Глава Минздрава Максим Степанов сообщил, что до конца марта Украина должна получить еще 1,5 миллиона доз. Сейчас необходимо разрешение на экспорт вакцин.

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Мы не прекращаем работать с индийскими партнерами по отгрузке законтрактованных и проплаченных вакцин AstraZeneca CoviShield. Действительно, есть проблема с получением разрешения на экспорт вакцин. Мы работаем по разным каналам, и Премьер-министр, и Президент страны,

– сообщил Максим Степанов.

В то же время министр добавил, что есть непонимание со стороны индийского правительства по той дискуссии, которая началась в Украине в отношении вакцины, произведенной на мощностях индийского Института сыворотки крови.

Почему прекратили экспорт вакцины

Вчера, 25 марта Индия приостановила экспорт вакцины против коронавируса AstraZeneca, произведенной Индийским институтом сыворотки (Serum Institute of India). Решение объяснили нехваткой препарата на внутреннем рынке.

Правительство Индии разрешило с 1 апреля вакцинацию всех жителей страны старше 45 лет. Власти заказали у Serum Institute of India около 141 миллиона доз.

Кроме того, украинский Минздрав получил сообщение от Serum Institute of India о решении отсрочить следующую поставку из-за информационной кампании, которую "развернули против индийской вакцины" в Украине.

Это единственная вакцина, которую имеет Украина

23 февраля в Украину прибыла первая партия вакцины AstraZeneca – 500 тысяч доз, их хватит на прививки против COVID-19 для 250 тысяч человек.

Срок годности полмиллиона индийских вакцин против коронавируса, которые Украина получила 23 февраля, истекает 23 июня 2021 года.