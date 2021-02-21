Степанов показал уже отгруженные в Украину 500 тысяч доз вакцин AstraZeneca: видео
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что проконтролировал отгрузку первой партии доз вакцины против коронавируса индийского производства.
Источник:фейсбук Максима Степанова
Первые 500 тысяч доз AstraZeneca упаковали в Украине
Об отгрузке вакцин Максим Степанов сообщил 21 февраля. По его словам, вакцина уже направляется в Украину.
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Сегодня лично проконтролировал отгрузку первой партии вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-производителя в индийском городе Пуне. 500 000 доз вакцины едут в Украину, и дальше будут распределены между регионами согласно плану Минздрава,
– написал глава Минздрава.
По его словам сейчас вакцину транспортируют до Мумбая. Далее ее отправят грузовым самолетом с остановкой в Стамбуле и уже на днях вакцина прибудет в Украину.
Степанов показал видеодоказательство отгрузки вакцин
"Во время транспортировки будут соблюдены все температурные требования, которые необходимы для сохранения качества вакцин", – подчеркнул Максим Степанов.
На видео Степанов показал одну из паллет, в которой находятся вакцины, и рассказал, что на ней есть наклейка со всеми данными, куда направляется груз. Другую паллету, говорит министр, уже загрузили в авто.
Что рассказал Степанов о вакцине
- Oxford/AstraZeneca – это совместная разработка Оксфордского университета и британско-шведской компании AstraZenecа, который имеет мощности для производства в Индии.
- Вакцина против COVID-19 выпускается под названием CoviShield, она переквалифицирована ВОЗ и рекомендована к экстренному использованию.
- Serum Institute поставляет свою продукцию в 140 стран мира.
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