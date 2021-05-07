Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов 6 мая в эфире одного из украинских телеканалов. По его же словам, в нашу страну также в мае прибудет миллион доз вакцины Sinovac из Китая.

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Какие вакцины прибудут в Украину в ближайшее время

AstraZeneca

Глава Минздрава Степанов сообщил, что 6 мая общался с владельцем Serum Institute. Это именно та компания, которая производит в Индии вакцину против COVID-19 по лицензии AstraZeneca.

Он обещает, что правительство Индии предоставит разрешение на экспорт вакцин... По меньшей мере 500 тысяч доз ожидаем в этом месяце. Еще 1,4 миллиона доз AstraZeneca ожидаем по инициативе COVAX,

– рассказал министр.

Напомним, Индия в конце марта остановила экспорт вакцины AstraZeneca из-за повышенного спроса на внутреннем рынке.

Pfizer

Украина ожидает партию вакцин от Pfizer в мае. "Мы ожидаем в мае. До 20 мая должны прийти к 500 тысяч доз вакцины", – сказал Степанов.

Sinovac

"Еще мы ожидаем миллион доз Sinovac в мае", – добавил глава МОЗ. Это вакцина из Китая под названием CoronaVac.

Максим Степанов также заверил, что партнеры Украины, с которыми наша страна заключила контракты, в мае – июле "существенно увеличат поставки". Это, по мнению главы Минздрава, позволит Украине ускорить вакцинацию против коронавируса.