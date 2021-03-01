Министр здравоохранения заявил, что планирует публично вакцинироваться от COVID-19. Максим Степанов планирует сделать прививку от коронавируса вместе с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом Степанов заявил 1 марта во время брифинга. Он заявил, что хочет вакцинироваться публично, чтобы развеять страхи украинцев.

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Министр здравоохранения отметил, что получит вакцину первым, а после него это сделает Владимир Зеленский. Они будут вакцинироваться препаратом Covishield.

В течение 2 месяцев ведется сильная информационная война против вакцинации. Антивакцинаторы используют любые глупости. Для того чтобы развеять страхи, возникающие у людей относительно вакцинации, внесли изменения в Национальный план прививок. Это дает нам возможность вакцинироваться публично,

– объяснил он.

Сразу же после небольшого брифинга глава Минздрава сделал прививку первой дозы вакцины Covishield. Перед вакцинацией министру задали ряд вопросов относительно состояния его здоровья, а также померили артериальное давление.

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Что стоит знать о вакцинации в Украине

Вакцинация в Украине против коронавирусной болезни стартовала 24 февраля. Первую прививку сделали медику – Горенко Евгению Васильевичу.

А уже 25 февраля на Донбассе начали вакцинацию украинских военных. Вакцина поступила в 66-й военный госпиталь.

Национальный поэтапный план вакцинации против COVID-19 предусматривает, что в 2021 году вакцинируют примерно 14 миллионов украинцев.

Важно! Согласно данным Минздрава, по состоянию на 1 марта первую дозу вакцины получили 3 141 человек.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала