Однако впоследствии потерял свою динамику. Такое мнение высказал глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью программы "Перекрестный допрос".

Внимание Наговорили: какие достижения себе "приписали" в отчетах экс-министр Петрашко, Криклий и Степанов

По его словам, при назначении Степанова на должность, у него были сильные и слабые стороны. Он отметил, что на тот момент "была понятна его энергетика" и упорство.

Он (Степанов – 24 канал) обещал быстро во все это окунуться и действительно это сделал. Возможно, некоторые вещи не разглядели. Возможно, в начале он неплохо работал. Однако впоследствии потерял динамику,

– отметил глава "Слуги народа".

Корниенко считает, для того, чтобы войти в работу нужно по меньшей мере полгода. На вопрос журналистки, какие отношения были у Степанова с руководством и коллегами, действительно ли атмосфера была дестабилизированной, – Корниенко не ответил и назвал это "личным".

Однако он добавил, что деятельность Министерства здравоохранения была централизована на министра. Он считает, что это не очень корректная управленческая модель Минздрава.

Полностью интервью с Корниенко: смотрите видео

Увольнение Степанова: главное