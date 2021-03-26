Глава Минздрава Максим Степанов призвал бизнес завозить вакцины на частный рынок и рассказал о нюансах.

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал об этом в эфире одного из украинских телеканалов.

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Для того, чтобы завезти вакцину, ее нужно сначала зарегистрировать. У нас сейчас принято быстрый режим регистрации для экстренного применения. Мы приветствуем завоз любым бизнесом на частный рынок вакцин,

– заявил министр.

Степанов пояснил, что в ближайшее время на частном рынке, в связи с бешеным спросом вакцин, некоторые страны запрещают экспорт своих вакцин с территории, где расположено их производство, несмотря на заключенные контракты и уплаченные средства.

"Поэтому они продают исключительно государствам. Мы общаемся в постоянном режиме со всеми производителями вакцин, спрашиваем о возможности появления их на частном рынке", – добавил он.

Кроме того, Максим Степанов вспомнил о возможности завоза в Украину кубинской вакцины от коронавируса. По его словам, следует сначала проверить документы и потом делать выводы.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала